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РИА Новости

"Мы ничего не решаем": украинский певец ответил на вопрос, чей Крым

23:07 28.09.2019 (обновлено: 23:20 28.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Александр Парубаймих / Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
CC BY-SA 4.0 / Александр Парубаймих /
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявил, что не будет его "делить". Об этом сообщает издание "Викна.Новини".
На съемочной площадке журналисты спросили Винника о цели участия в проекте "ВСЕММИР", организованном при участии российских исполнителей. Певец объяснил, что масштабный флешмоб, в котором отметились и зарубежные звезды, направлен на призыв к миру и единству всех стран. По мнению Винника, в российско-украинских отношениях неправильно расставлены акценты. Исполнитель уверен, что постоянные осуждения и недоверие не позволяют политикам достигнуть необходимых результатов.
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Журналисты также поинтересовались у артиста, что он думает о принадлежности Крыма, но он отказался давать однозначный ответ.
"Я не буду сегодня делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом уже не то, что... Я бы сказал не нужно. Это ничего не дает", – заявил Винник.
По мнению певца, утверждая, что "Крым - это Украина", его соотечественники "ничего не решают". Артист признался, что не считает, что полуостров "забрали".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Это трезвый украинец в здравом смысле. Ему печенька от нуланд не досталась
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xARTEMx Незнаев
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