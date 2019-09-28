"Мы ничего не решаем": украинский певец ответил на вопрос, чей Крым

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявил, что не будет его "делить". Об этом . Украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявил, что не будет его "делить". Об этом сообщает издание "Викна.Новини".

На съемочной площадке журналисты спросили Винника о цели участия в проекте "ВСЕММИР", организованном при участии российских исполнителей. Певец объяснил, что масштабный флешмоб, в котором отметились и зарубежные звезды, направлен на призыв к миру и единству всех стран. По мнению Винника, в российско-украинских отношениях неправильно расставлены акценты. Исполнитель уверен, что постоянные осуждения и недоверие не позволяют политикам достигнуть необходимых результатов.

Журналисты также поинтересовались у артиста, что он думает о принадлежности Крыма, но он отказался давать однозначный ответ.

"Я не буду сегодня делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом уже не то, что... Я бы сказал не нужно. Это ничего не дает", – заявил Винник.

По мнению певца, утверждая, что "Крым - это Украина", его соотечественники "ничего не решают". Артист признался, что не считает, что полуостров "забрали".