"Мы ничего не решаем": украинский певец ответил на вопрос, чей Крым

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявил, что не будет его "делить". Об этом сообщает издание "Викна.Новини".
На съемочной площадке журналисты спросили Винника о цели участия в проекте "ВСЕММИР", организованном при участии российских исполнителей. Певец объяснил, что масштабный флешмоб, в котором отметились и зарубежные звезды, направлен на призыв к миру и единству всех стран. По мнению Винника, в российско-украинских отношениях неправильно расставлены акценты. Исполнитель уверен, что постоянные осуждения и недоверие не позволяют политикам достигнуть необходимых результатов.
13 сентября, 17:52РИА НовостиТурчинов назвал препятствие для войны с Россией
Журналисты также поинтересовались у артиста, что он думает о принадлежности Крыма, но он отказался давать однозначный ответ.
"Я не буду сегодня делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом уже не то, что... Я бы сказал не нужно. Это ничего не дает", – заявил Винник.
По мнению певца, утверждая, что "Крым - это Украина", его соотечественники "ничего не решают". Артист признался, что не считает, что полуостров "забрали".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".