Глава МИД Латвии выразил соболезнования из-за кончины Марка Захарова

"Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить". Выражаю глубокие соболезнования родным и близким великого российского режиссера театра и кино Марка Захарова в связи с его кончиной, его спектакли и фильмы, полные иронии и жизнерадостности, будут жить вечно", - написал Ринкевич в своем профиле в Facebook на русском языке.