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РИА Новости

У берегов Ливии перевернулась лодка с несколькими десятками мигрантов

22:45 28.09.2019
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© AP Photo / Olmo CalvoЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
© AP Photo / Olmo Calvo
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лодка, перевозившая более 50 мигрантов, перевернулась в субботу у берегов Ливии, сообщило ливийское отделение Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
"Лодка остается в бедственном положении и до сих пор не была найдена. Более подробной информации нет. Команда УВКБ не теряет бдительности и готова реагировать на потребности в гуманитарной помощи", - сообщает ливийское отделение УВКБ ООН в Twitter.
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
17 сентября, 16:24РИА Новости
У берегов Ливии спасли почти 50 мигрантов
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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцевЛивияООНВ мире
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