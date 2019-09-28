У берегов Ливии перевернулась лодка с несколькими десятками мигрантов

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лодка, перевозившая более 50 мигрантов, перевернулась в субботу у берегов Ливии, сообщило ливийское отделение Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
"Лодка остается в бедственном положении и до сих пор не была найдена. Более подробной информации нет. Команда УВКБ не теряет бдительности и готова реагировать на потребности в гуманитарной помощи", - сообщает ливийское отделение УВКБ ООН в Twitter.
17 сентября, 16:24РИА НовостиУ берегов Ливии спасли почти 50 мигрантов