Преемник Могерини признал санкции геополитическим оружием

БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС испанец Жозеп Боррель признает, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве "оружия".

Кандидатура главы испанского МИД была согласована лидерами ЕС на смену Могерини, мандат которой истекает в конце октября. Для утверждения в новой должности Боррель должен заручиться одобрением Европарламента, собеседование пройдет в октябре.

"Современные геополитические конфликты происходят в основном не в окопах на поле боя, а преимущественно в киберпространстве и других областях, начиная от торговли, экономической и денежно-кредитной политики и заканчивая доступом к сырьевым ресурсам. В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий", - говорится в письменных ответах кандидата на вопросы Европарламента.

При этом политик не уточнил, какие именно санкции он имеет в виду, и включает ли его собственное определение европейские ограничительные меры.

Преемник Могерини считает, что "стало жизненно важным использовать все инструменты ЕС, в частности рычаги, предоставляемые рядом наших внутренних политических процедур, если мы хотим стать игроком в мировой политике, а не просто плательщиком".

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отмечал, что Евросоюз, втянувшись в геополитическую игру, воздвиг водораздел, "спровоцировав в 2014 году украинский кризис попыткой поставить наших соседей перед искусственным выбором между Россией и ЕС". Последствия в виде нелегитимных односторонних санкций ЕС нанесли ощутимый урон двусторонним отношениям с РФ, отмечал он.