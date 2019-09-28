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РИА Новости

Преемник Могерини признал санкции геополитическим оружием

22:34 28.09.2019 (обновлено: 04:54 29.09.2019)
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© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС испанец Жозеп Боррель признает, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве "оружия".
Кандидатура главы испанского МИД была согласована лидерами ЕС на смену Могерини, мандат которой истекает в конце октября. Для утверждения в новой должности Боррель должен заручиться одобрением Европарламента, собеседование пройдет в октябре.
"Современные геополитические конфликты происходят в основном не в окопах на поле боя, а преимущественно в киберпространстве и других областях, начиная от торговли, экономической и денежно-кредитной политики и заканчивая доступом к сырьевым ресурсам. В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий", - говорится в письменных ответах кандидата на вопросы Европарламента.
При этом политик не уточнил, какие именно санкции он имеет в виду, и включает ли его собственное определение европейские ограничительные меры.
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Преемник Могерини считает, что "стало жизненно важным использовать все инструменты ЕС, в частности рычаги, предоставляемые рядом наших внутренних политических процедур, если мы хотим стать игроком в мировой политике, а не просто плательщиком".
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отмечал, что Евросоюз, втянувшись в геополитическую игру, воздвиг водораздел, "спровоцировав в 2014 году украинский кризис попыткой поставить наших соседей перед искусственным выбором между Россией и ЕС". Последствия в виде нелегитимных односторонних санкций ЕС нанесли ощутимый урон двусторонним отношениям с РФ, отмечал он.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Жозеп БоррельФедерика МогериниМИД РФЕвропейский парламентЕврокомиссияЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
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