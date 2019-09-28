В Афганистане более 30 человек погибли при атаках в день выборов президента

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в Афганистане в результате 113 атак в день президентских выборов, передает местное агентство Пажвок.

В Афганистане в субботу состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".