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РИА Новости

В Афганистане более 30 человек погибли при атаках в день выборов президента

22:18 28.09.2019
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© РИА Новости / Сайед Али / Перейти в фотобанкОсмотр участника голосования у избирательного участка в Кабуле
Осмотр участника голосования у избирательного участка в Кабуле
© РИА Новости / Сайед Али
Перейти в фотобанк
Осмотр участника голосования у избирательного участка в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в Афганистане в результате 113 атак в день президентских выборов, передает местное агентство Пажвок.
По его данным, боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за 64 атаки.
Женщина после голосования на одном из избирательных участков в Кабуле
Вчера, 12:31РИА Новости
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Ранее агентство Khaama Press передавало, что в день президентских выборов спецслужбы Афганистана ликвидировали 34 боевика "Талибана", еще 18 талибов были задержаны.
В Афганистане в субботу состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".
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