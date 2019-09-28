Московский Синодальный хор начал гастрольный тур в Германии

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Московский Синодальный хор в субботу начал гастрольный тур в Германии и выступит за предстоящую неделю с концертами духовной музыки в трех городах этой страны, сообщил РИА Новости директор Фонда содействия возрождению Синодального хора Дмитрий Маяков.

Московский Синодальный хор - один из старейших профессиональных музыкальных коллективов России, который в этом году отмечает 10-летие с момента возрождения.

По словам Маякова, в субботу вечером в католической церкви Святого Матфея в Берлине музыканты представят ораторию "Страсти по Матфею", написанную митрополитом Волоколамским Иларионом. Произведение будет исполнено в переложении для органа.

"На следующий день, 29 сентября, хор примет участие в праздничной Божественной литургии в кафедральном православном соборе Воскресения Христова в Берлине, а вечером этого же дня там состоится концерт духовной музыки а капелла", - сказал Маяков.

Далее хор приедет в город Крефельд, где 3 октября будет проходить епархиальное собрание. Коллектив из Москвы примет участие в архиерейской Божественной литургии в храме святой великомученицы Варвары, а вечером в 18.00 в этом же храме пройдет концерт духовной музыки в исполнении артистов Синодального хора.

"Выступление, завершающее гастроли хора, состоится 4 октября в Дюссельдорфе в католической церкви Святого Иосифа. Музыканты под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова исполнят для немецкой публики программу "Шедевры русской духовной музыки сквозь пять столетий", - сказал собеседник агентства.

Гастроли Московского Синодального хора по Германии проходят в рамках "Русских сезонов" и "Дней духовной культуры". Налаживание культурных мостов между странами - одна из приоритетных задач, стоящих перед музыкальным коллективом. В 2019 году хор уже выступил в Италии, Франции, Сирии, Ливане, Болгарии, Сербии и Германии. До конца года также запланированы гастроли в Венгрию и Ватикан.