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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Московский Синодальный хор начал гастрольный тур в Германии

22:11 28.09.2019
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© Фото : Фото Юлии Эггер, предоставлено Московским Синодальным хором.Концерт Московского синодального хора
Концерт Московского синодального хора
© Фото : Фото Юлии Эггер, предоставлено Московским Синодальным хором.
Концерт Московского синодального хора. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Московский Синодальный хор в субботу начал гастрольный тур в Германии и выступит за предстоящую неделю с концертами духовной музыки в трех городах этой страны, сообщил РИА Новости директор Фонда содействия возрождению Синодального хора Дмитрий Маяков.
Московский Синодальный хор - один из старейших профессиональных музыкальных коллективов России, который в этом году отмечает 10-летие с момента возрождения.
По словам Маякова, в субботу вечером в католической церкви Святого Матфея в Берлине музыканты представят ораторию "Страсти по Матфею", написанную митрополитом Волоколамским Иларионом. Произведение будет исполнено в переложении для органа.
"На следующий день, 29 сентября, хор примет участие в праздничной Божественной литургии в кафедральном православном соборе Воскресения Христова в Берлине, а вечером этого же дня там состоится концерт духовной музыки а капелла", - сказал Маяков.
Далее хор приедет в город Крефельд, где 3 октября будет проходить епархиальное собрание. Коллектив из Москвы примет участие в архиерейской Божественной литургии в храме святой великомученицы Варвары, а вечером в 18.00 в этом же храме пройдет концерт духовной музыки в исполнении артистов Синодального хора.
Концерт Московского синодального хора в Вене. 3 декабря 2018
3 декабря 2018, 18:20РИА Новости
Московский Синодальный хор знакомит австрийцев с шедеврами духовной музыки
"Выступление, завершающее гастроли хора, состоится 4 октября в Дюссельдорфе в католической церкви Святого Иосифа. Музыканты под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова исполнят для немецкой публики программу "Шедевры русской духовной музыки сквозь пять столетий", - сказал собеседник агентства.
Гастроли Московского Синодального хора по Германии проходят в рамках "Русских сезонов" и "Дней духовной культуры". Налаживание культурных мостов между странами - одна из приоритетных задач, стоящих перед музыкальным коллективом. В 2019 году хор уже выступил в Италии, Франции, Сирии, Ливане, Болгарии, Сербии и Германии. До конца года также запланированы гастроли в Венгрию и Ватикан.
Синодальный хор ведет свою историю с XVI века от хора Патриарших певчих дьяков. Он участвовал в богослужениях, в главных государственных церемониях, стал живым преемником уникальной певческой традиции, восходящей к русскому средневековью. Современный Московский Синодальный хор начал возрождаться в 2009 году с назначением митрополита Волоколамского Илариона настоятелем храма "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке в Москве, где с 1948 года сохранялись традиции московской школы церковного пения под руководством регента Николая Матвеева. Сегодня в составе хора 80 певцов.
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Религия и мировоззрениеМосковский синодальный хорГерманияРоссия
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