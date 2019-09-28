Мексика осудила блокаду Кубы и заявила о намерении войти в Совбез ООН

МЕХИКО, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил на Генассамблее ООН, что страна выступает против экономической блокады Кубы и санкций против стран региона и намерена войти в состав Совета Безопасности для продвижения дипломатических принципов многополярного мира.

"В регионе Латинской Америки и странах Карибского бассейна Мексика выступает против таких мер, как блокада Кубы или введение санкций против государств. Мы выступаем за то, чтобы народы, нации и страны могли путем диалога и коммуникаций разрешать спорные вопросы", - сказал Эбрард.

По словам министра, один из главных приоритетов Мексики - это усиление и расширение эффективной многополярной системы отношений стран, в которой применяются политические, а не силовые методы решения противоречий.

"Пришло время для нашей обновленной, решительной и уверенной в себе страны широко и активно участвовать в усилении многополярного мира и его основ. Поэтому Мексика недавно заявила о намерении войти в состав Совета Безопасности ООН в 2021 году", - сообщил Эбрард.

Глава МИД также обозначил видение Мексики в вопросе борьбы с международным терроризмом и заявил, что идеи расового превосходства и войны цивилизаций ставят под вопрос основы мирного сосуществования государств.