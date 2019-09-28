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РИА Новости

Мексика осудила блокаду Кубы и заявила о намерении войти в Совбез ООН

22:02 28.09.2019
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© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Архивное фото
МЕХИКО, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил на Генассамблее ООН, что страна выступает против экономической блокады Кубы и санкций против стран региона и намерена войти в состав Совета Безопасности для продвижения дипломатических принципов многополярного мира.
"В регионе Латинской Америки и странах Карибского бассейна Мексика выступает против таких мер, как блокада Кубы или введение санкций против государств. Мы выступаем за то, чтобы народы, нации и страны могли путем диалога и коммуникаций разрешать спорные вопросы", - сказал Эбрард.
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По словам министра, один из главных приоритетов Мексики - это усиление и расширение эффективной многополярной системы отношений стран, в которой применяются политические, а не силовые методы решения противоречий.
"Пришло время для нашей обновленной, решительной и уверенной в себе страны широко и активно участвовать в усилении многополярного мира и его основ. Поэтому Мексика недавно заявила о намерении войти в состав Совета Безопасности ООН в 2021 году", - сообщил Эбрард.
Глава МИД также обозначил видение Мексики в вопросе борьбы с международным терроризмом и заявил, что идеи расового превосходства и войны цивилизаций ставят под вопрос основы мирного сосуществования государств.
"Не далее как в августе мы были свидетелями и жертвами трагедии в Эль Пасо, Техас. Жертвами преступления были мексиканцы и мексиканки. Эта трагедия была связана и вдохновлена событиями в Крайстчёрче, Новая Зеландия, поэтому мы должны осознать, что идеи белого превосходства и борьбы цивилизаций имеют очевидную связь, и объединить усилия в борьбе с идеями, которые ставят под сомнение основы мирного сосуществования наших стран в глобальном масштабе", - подчеркнул Марсело Эбрард.
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Совет Безопасности ООНКубаМексикаООНВ мире
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