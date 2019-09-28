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РИА Новости
Культура

Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

21:51 28.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренrhНародный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Федоренrh
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров . Архивное фото
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким режиссера Марка Захарова в связи с его кончиной, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
Руководитель театра "Ленком", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.
"Примите мои глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Марка Анатольевича Захарова - поистине выдающейся личности нашего времени. Безгранично талантливый режиссер, блестящий актер и сценарист, замечательный педагог и литератор, видный общественный и политический деятель", - говорится в соболезновании.
Народный артист СССР Марк Захаров
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"Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - заключил глава республики.
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КультураУмер Марк ЗахаровАлександр ЛукашенкоЛенкомМарк ЗахаровБелоруссияРоссия
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