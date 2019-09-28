Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким режиссера Марка Захарова в связи с его кончиной, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Руководитель театра "Ленком", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Марка Анатольевича Захарова - поистине выдающейся личности нашего времени. Безгранично талантливый режиссер, блестящий актер и сценарист, замечательный педагог и литератор, видный общественный и политический деятель", - говорится в соболезновании.

Президент Белоруссии назвал жизнь и творчество Захарова "целой эпохой в истории современного театра и кино, примером преданного служения идеалам высокого искусства и своему зрителю".