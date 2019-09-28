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РИА Новости

Володин назвал цены на парковку в новом саратовском аэропорту завышенными

21:50 28.09.2019
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© РИА Новости / Филипп Кочетков / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта "Гагарин" в Саратовской области
Здание аэропорта Гагарин в Саратовской области
© РИА Новости / Филипп Кочетков
Перейти в фотобанк
Здание аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Стоимость парковки в новом саратовском аэропорту Гагарин завышена, местные власти должны подумать об обустройстве стоянок и продумать ценовую политику исходя из возможностей населения, заявил в субботу уроженец региона, спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью ГТРК "Саратов".
Согласно данным на сайте аэропорта Гагарин, нахождение автомобиля в зоне посадки-высадки 15 минут бесплатно, в дальнейшем начисляются пени по 500 рублей за каждый час. Также есть две краткосрочные стоянки со стоимостью 200 рублей в час или 1000 рублей в сутки, и одна долгосрочная стоянка с ценой по 500 рублей в сутки до трех дней и постепенным снижением стоимости до 100 рублей в сутки с 15-го дня.
Аэропорт Гагарин в Саратове
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"Стоимость завышенная за парковку. Саратов - не Москва. Можно было бы, исходя в том числе из возможностей граждан в Саратове, не привязываться к московским ценникам", - сказал Володин, отметив, что получает много обращений по этой теме.
По его словам, в связи наличием свободных территорий вокруг аэропорта "возможность есть оборудовать парковку, стоянку", чтобы "больше было удобства, комфорта для жителей области". Спикер Госдумы подчеркнул, что этот вопрос должны решать местные органы власти.
"В это необходимо вкладываться, на это нужно внимание обращать. И это внимание должны обращать не только те, кто сегодня занимается эксплуатацией аэропорта, но и местные органы власти... Они со своей стороны тоже должны что-то делать", - сказал он.
"Правильно было бы тем, кто сейчас уже думает, какие доходы получит от работы аэропорта Гагарин, подумать, что со своей стороны сделать для людей, для развития... Правильно было бы району (властям Саратовского района области) подумать о стоянках, парковках и в том числе проговорить стоимость", - добавил Володин.
Международный аэропорт "Гагарин" расположен у села Сабуровка Саратовского района в 30 километрах от Саратова. "Гагарин" стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом. Обслуживание авиакомпаний и пассажиров в аэропорту началось с 20 августа, после чего старый аэропорт закрыли. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг заявлял РИА Новости, что аэропорт планирует в ближайшие три года практически удвоить пассажиропоток, доведя его до уровня более 1 миллиона человек в год. За первый месяц работы аэропорт обслужил более 55 тысяч пассажиров.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
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Госдума РФВячеслав ВолодинСаратовРоссияОбщество
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