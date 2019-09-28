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РИА Новости

США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

21:42 28.09.2019 (обновлено: 05:00 29.09.2019)
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Испании
Сотрудники полиции в Испании
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.
По словам защитницы, открыто дело об экстрадиции россиянина в США.
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При этом Таранова оговорилась, что у нее пока нет доступа к материалам. Адвокат 23 сентября направила ходатайство об участии в процессе, запрос о доступе к материалам дела и запрос о досрочном освобождении.
"Пока судом Испании только принято постановление о подтверждении участия адвоката в процессе. Единственные документы, которыми располагает защита - это короткое описание вменяемых ему преступных действий, с которыми мой подзащитный не согласен", - сказала Таранова.
По ее словам, "пока не было предоставлено никаких дополнительных документов и других доказательств".
Имя своего подзащитного адвокат не назвала и сути предъявленных ему обвинений не раскрыла.
Гражданская супруга задержанного находится в Испании и останется там в течение всего периода рассмотрения дела, добавила адвокат.
Россиянин был задержан 20 сентября. В Испанию он прибыл с гражданской женой и сыном. Газета Provincias писала, что основанием для ордера на арест россиянина Александра К. стало его "предполагаемое участие в миллионном мошенничестве, которое он совершил через интернет при помощи фальшивой документации", и что его делом занимается ФБР.
Здание ФБР в Вашингтоне, США
5 января, 17:24РИА Новости
Россиянина задержали на острове в Тихом океане по запросу США
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РоссияСШАИспанияВ мире
Популярные комментарии
Пора задерживать американцев. Не на обмен, а чтобы сидели.
28 сентября, 22:26
Адам Ваксель
1220002
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