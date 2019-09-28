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РИА Новости

Аргентина готова открыть в России СП для производства газового оборудования

21:07 28.09.2019
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 сен - РИА Новости. Аргентинский бизнес готов открыть совместное производство газового оборудования в России, сообщили РИА Новости представители российских компаний, приехавших в Буэнос-Айрес на ежегодную выставку Argentina Oil & Gas Expo 2019.
"Аргентинские компании готовы открыть совместное производство на территории России, это хорошая возможность работы на международном рынке. Есть конкретные договоренности, в частности, по организации производства оборудования для переработки и транспортировки газа", - сказала глава компании World Business Partners Екатерина Мироненкова, представляющей интересы бизнес-делегации Башкирии и Саратовской области.
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Кроме того, у башкирских компаний есть интерес к открытию СП в Аргентине, в частности, по разработке газового месторождения Vaca Muerta. "Надеюсь, уже через 1,5-2 года сможем показать конкретные результаты", - добавила она.
От Башкирии на выставку приехали 7 нефтесервисных компаний, сообщил в свою очередь директор Центра поддержки экспорта республики Ильдус Халитов. Были проведены встречи с Axion, Total, Halliburton, Siemens, Agira и другими представителями аргентинских предприятий, местными отраслевым ассоциациями. В настоящее время Башкирия работает с 120 странами, в Аргентину в основном поставляет удобрения. "Рынок Аргентины очень интересный и перспективный. Плюс это и окно в Латинскую Америку", - отметил он.
Гендиректор компании "Авангард Нефтесервис" Сухраб Хадиев рассказал РИА Новости, что обсуждал с аргентинскими партнерами поставку оборудования для бурения, ремонта и цементирования скважин.
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ООО НПП "Буринтех" уже работает в Колумбии и Венесуэле. К его буровому оборудованию проявила интерес компания Total, работающая в Аргентине над проектами по добыче СПГ. "С Total обсудили возможность использования нашего оборудования у них на объектах. Запрос есть, будем обсуждать технические моменты и будем делать все, чтобы пытаться зайти на этот рынок", - сказал представитель компании Андрей Охотников.
Коммерческий директор завода "Нефтегазоборудование" (Саратов) Алексей Красновид сообщил, что компания приехала в Аргентину, чтобы "найти партнеров, которые могут помочь в работе по сжижению и сжатию газа".
"Обсуждали этот вопрос с компанией Aspro, ищем точки соприкосновения, чтобы сделать совместно с ними в России производство оборудования", - сказал он.

Планы на будущее

В свою очередь, глава World Business Partners по Латинской Америке Олеся Казакова, ранее занимавшая пост представителя Минэкономразвития Башкирии в Латинской Америке, сообщила РИА Новости, что это далеко не последний визит российских компаний в Аргентину.
"В ноябре-декабре этого года планируем организовать визит государственных структур Республики Башкортостан в Аргентину совместно с представителями крупного нефтяного бизнеса и провести научно-технологическую конференцию", - уточнила она.
В числе секторов, с которыми планируется развивать сотрудничество Башкирии и Аргентины, Казакова назвала также АПК в части обмен опытом разведения крупного рогатого скота и выращивания зерновых культур. "Мы планируем провести дни Башкирии в Аргентине и дни Аргентины в Башкирии. Речь идёт об обмене культурными событиями, выставками", - отметила Казакова.
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