Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике

Побережье Атлантического океана в США во время шторма

Побережье Атлантического океана в США во время шторма

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Попавшее в шторм в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode с украинским экипажем затонуло, говорится в пресс-релизе судовладельца.

Корабль пропал в четверг во время непогоды. Среди членов экипажа около десяти граждан Украины. Позже стало известно, что троих членов экипажа спасли, двое из них — украинцы.

Спасатели совместно с ВМС Франции принимают все необходимые меры для поиска людей. В спасательной операции задействовали авиацию.