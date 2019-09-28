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РИА Новости

Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике

20:47 28.09.2019 (обновлено: 00:28 29.09.2019)
22471
© REUTERS / Jonathan DrakeПобережье Атлантического океана в США во время шторма
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
© REUTERS / Jonathan Drake
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Попавшее в шторм в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode с украинским экипажем затонуло, говорится в пресс-релизе судовладельца.
Корабль пропал в четверг во время непогоды. Среди членов экипажа около десяти граждан Украины. Позже стало известно, что троих членов экипажа спасли, двое из них — украинцы.
Спасатели совместно с ВМС Франции принимают все необходимые меры для поиска людей. В спасательной операции задействовали авиацию.
Многие торговые суда изменили курс, чтобы помочь поискам.
Поселок Джубга
11 августа, 21:23РИА Новости
У берегов Кубани затонуло горящее рыболовецкое судно
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Атлантический океанВ мире
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