Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Попавшее в шторм в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode с украинским экипажем затонуло, говорится в пресс-релизе судовладельца.
Корабль пропал в четверг во время непогоды. Среди членов экипажа около десяти граждан Украины. Позже стало известно, что троих членов экипажа спасли, двое из них — украинцы.
Спасатели совместно с ВМС Франции принимают все необходимые меры для поиска людей. В спасательной операции задействовали авиацию.
Многие торговые суда изменили курс, чтобы помочь поискам.
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