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РИА Новости

В Карелии утонули три рыбака

20:34 28.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели трех рыбаков на озере Вермас в Кемском районе Карелии, сообщается на сайте СУ СК РФ по республике.
"Следственными органами ... проводится доследственная проверка по факту гибели трех мужчин в водах озера Вермас", - говорится в сообщении.
МЧС
28 августа, 15:42РИА Новости
В Саратовской области нашли тело рыбака с перевернувшейся лодки
Как сообщает следствие, 27 сентября четверо мужчин без спасательных жилетов рыбачили на озере на моторной лодке, но в какой-то момент лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Одному из них удалось выбраться из озера и сообщить о происшествии, трое других утонули, их тела обнаружены.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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РоссияКарелияПроисшествия
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