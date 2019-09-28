На горящей у Курил плавбазе произошел хлопок

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Хлопок произошёл на складе горящей в Сахалинской области плавбазы "Пётр Житников", сейчас помещение загерметизировано, ситуацию изучат утром, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Плавучая база "Петр Житников" компании "Дальморепродукт" загорелась в Тихом океане у курильского острова Итуруп 23 сентября. Из 420 членов экипажа большинство эвакуировали, 63 человека остались тушить пожар.

"Два раза аварийные партии входили в верхние и нижние крабовые цеха. Плюсы в том, что начали добираться до сердцевины очагов возгорания, там спекшаяся гофротара, начали её разбивать... произвели герметизацию крабового цеха", - рассказал собеседник агентства.

"Хлопок один произошёл, (где находится) материальный склад, с выбросом дыма в вентиляционное отверстие. Началось возгорание склада... До утра разведка не будет производиться, сектор загерметизирован, до утра будут охлаждать", - сказал он.