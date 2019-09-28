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РИА Новости

WhatsApp будет передавать сообщения пользователей полиции Британии

20:22 28.09.2019 (обновлено: 05:01 29.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Несколько американских социальных сетей, включая Facebook и WhatsApp, должны будут передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции в соответствии с новым соглашением между Лондоном и Вашингтоном, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.
По данным агентства, соглашение, которое будет подписано в следующем месяце, обяжет соцсети передавать информацию для оказания помощи в расследованиях особо тяжких уголовных преступлений, включая терроризм и педофилию.
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Глава МВД Великобритании Прити Пател ранее говорила, что преступникам выгодно намерение Facebook разрешить пользователям отправлять сообщения, зашифрованные таким образом, чтобы к ним имели доступ только отправитель и получатель. Она призвала соцсети предоставить разведслужбам "черный ход" для получения доступа к их мессенджерам.
Как сообщает агентство, в соответствии с новым соглашением, США, в отличие от Великобритании не смогут использовать информацию, полученную от британских компаний ни в одном деле, за исключением тех, наказанием за которые является смертная казнь.
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WhatsApp Inc.ВеликобританияFacebook, Inc.В мире
Популярные комментарии
Интересно, в комментариях появятся "борцуны с режимом"? Которые объяснят, что слив информации для МВД Великобритании и США - это борьба с терроризмом, а вот для МВД России - это стукачество.
28 сентября, 21:34
Fox Bold
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