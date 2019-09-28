WhatsApp будет передавать сообщения пользователей полиции Британии

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Несколько американских социальных сетей, включая Facebook и WhatsApp, должны будут передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции в соответствии с новым соглашением между Лондоном и Вашингтоном, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.

По данным агентства, соглашение, которое будет подписано в следующем месяце, обяжет соцсети передавать информацию для оказания помощи в расследованиях особо тяжких уголовных преступлений, включая терроризм и педофилию.

Глава МВД Великобритании Прити Пател ранее говорила, что преступникам выгодно намерение Facebook разрешить пользователям отправлять сообщения, зашифрованные таким образом, чтобы к ним имели доступ только отправитель и получатель. Она призвала соцсети предоставить разведслужбам "черный ход" для получения доступа к их мессенджерам.