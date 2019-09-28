Актриса Бочкарева после видео с кокаином заявила, что продолжение следует

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева после публикации видео якобы своего задержания сообщила РИА Новости, что у нее все хорошо и она находится дома, а запись пока комментировать не будет. При этом она добавила, что "в одной серии не снимается" и "продолжение следует".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками, ее помощница опровергла РИА Новости эту информацию и заявила, что актриса второй день дома с детьми. После этого МВД сообщило, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. В интернете появилось также видео, по утверждению опубликовавших его - с этого задержания.