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РИА Новости

Актриса Бочкарева после видео с кокаином заявила, что продолжение следует

20:18 28.09.2019
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© Леан-М (2006-2013)Кадр из сериала "Счастливы вместе"
Кадр из сериала Счастливы вместе
© Леан-М (2006-2013)
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева после публикации видео якобы своего задержания сообщила РИА Новости, что у нее все хорошо и она находится дома, а запись пока комментировать не будет. При этом она добавила, что "в одной серии не снимается" и "продолжение следует".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками, ее помощница опровергла РИА Новости эту информацию и заявила, что актриса второй день дома с детьми. После этого МВД сообщило, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. В интернете появилось также видео, по утверждению опубликовавших его - с этого задержания.
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Вчера, 19:04РИА Новости
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
"У меня всё хорошо, я дома в субботний вечер. Сейчас появилось видео в сети, но я его комментировать не буду. Знаете, как передача "Скандалы. Интриги. Расследования" - сначала был скандал, теперь интрига, дальше будет расследование. Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь. Продолжение следует..." - сказал Бочкарева.
Актриса Наталья Бочкарева
Вчера, 17:26Культура
Помощница Бочкаревой опровергла сообщения о ее задержании с наркотиками
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