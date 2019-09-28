Министр иностранных дел Кубы прокомментировал новые санкции США

МЕХИКО, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья заявил на Генассамблее ООН, что очередной пакет ограничительных мер со стороны США наносит большой ущерб негосударственным компаниям страны.

"Новые меры сильнее всего затрагивают негосударственный сектор нашей экономики", - сказал министр.

По словам Парильи, продолжающаяся торговая и финансовая блокада Кубы остаётся главным препятствием для развития страны.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал жестоким и подобным геноциду усиление блокады со стороны США, шантаж компаний и перевозчиков, работающих с Кубой. По его словам, действия США разрушительным образом сказываются на доставке продуктов питания в страну, общественном и служебном транспорте, электрогенерации в часы наивысшего потребления.

Реакция кубинского лидера последовала в ответ на действия минфина США, который расширил санкционный список новыми компаниями и судами, занятыми транспортировкой нефти из Венесуэлы на Кубу.

В начале года госсекретарь США Майк Помпео объявил, что США со 2 мая не будут откладывать применение закона Хелмса Бертона от 1996 года, который распространяет экономические ограничения не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. Все президенты США последовательно откладывали действие этого закона из-за возражений стран, имеющих экономические отношения с Кубой.