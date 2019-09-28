Эксперт прокомментировала уход Волкера

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. После ухода спецпредставителя США по Украине Курта Волкера вопрос в том, смогут ли США сохранить последовательность в своей политике по отношению к Киеву, считает эксперт Международной кризисной группы, специализирующейся на урегулировании конфликтов, Ольга Оликер.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.
"Волкер играл важную роль последние два года, помогая гарантировать, что Вашингтон не забудет об Украине и что политика в отношении этой страны будет последовательной. Не думаю, что США забудут об Украине в ближайшем будущем. А вот последовательность может представлять собой более серьезную проблему", - сказала эксперт в субботу РИА Новости.
По ее мнению, решение конфликта на Украине зависит больше от Москвы и Киева, чем от Вашингтона, хотя США и могут сыграть в этом положительную роль.
"Если преемник Волкера будет назван, то перед этим человеком будет важная задача: определить эту роль и воплотить ее, в том числе через контакты с Москвой", - сказала Оликер.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.