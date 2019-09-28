Эксперт прокомментировала уход Волкера

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. После ухода спецпредставителя США по Украине Курта Волкера вопрос в том, смогут ли США сохранить последовательность в своей политике по отношению к Киеву, считает эксперт Международной кризисной группы, специализирующейся на урегулировании конфликтов, Ольга Оликер.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.

"Волкер играл важную роль последние два года, помогая гарантировать, что Вашингтон не забудет об Украине и что политика в отношении этой страны будет последовательной. Не думаю, что США забудут об Украине в ближайшем будущем. А вот последовательность может представлять собой более серьезную проблему", - сказала эксперт в субботу РИА Новости.

По ее мнению, решение конфликта на Украине зависит больше от Москвы и Киева, чем от Вашингтона, хотя США и могут сыграть в этом положительную роль.

"Если преемник Волкера будет назван, то перед этим человеком будет важная задача: определить эту роль и воплотить ее, в том числе через контакты с Москвой", - сказала Оликер.