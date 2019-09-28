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РИА Новости

Умер новорожденный внук Снуп Дога

19:49 28.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский рэпер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg)
Американский рэпер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Внук американского рэпера Снуп Дога (Snoop Dogg) Кай умер спустя десять дней после рождения. Об этом отец мальчика Корда Бродус написал в инстаграме.
"Он умер у меня на руках, и это ощущение энергии никогда не покинет меня", — говорится в записи.
Бродус поблагодарил подписчиков за соболезнования. Он добавил, что за десять дней Кай "сделал все, что ему было нужно": принес в мир любовь и добро.
Снуп Дог после смерти внука разместил в инстаграме видеоролик, в котором сказано, что в сложной жизненной ситуации необходимо довериться божьей воле.
Как сообщил дядя Кая Корделл, мальчика не стало 25 сентября. Причина смерти не уточняется.
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