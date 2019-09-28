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РИА Новости

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

19:33 28.09.2019 (обновлено: 20:12 28.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донбассе
Автомобиль скорой помощи в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 сен — РИА Новости. Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики Яков Осадчий.
По его словам, дети нашли оружейный схрон украинских военных и решили поиграть.
"Дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести", — сообщил Осадчий.
Он уточнил, что пострадавшим от семи до 13 лет.
Детей уже доставили в лечебные учреждения Луганска, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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По данным Народной милиции ЛНР, оружие осталось в Красной Заре с 2014 года, когда там находились позиции ВСУ.
"Украинская агрессия шестой год продолжает приносить боль и страдания жителям республики. Помимо регулярных спланированных и целенаправленных обстрелов наших населенных пунктов, к сожалению, нередкими являются подрывы мирных жителей на оставленных и неразорвавшихся взрывоопасных предметах", — заключил Осадчий.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраинаВ мире
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ddavigadov
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