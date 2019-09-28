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РИА Новости
Культура

Изначально мэтр: умер великий режиссер Марк Захаров

21:10 28.09.2019 (обновлено: 22:46 28.09.2019)
4751
© РИА Новости / Владимир ВяткинМарк Захаров
Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Егор Беликов. На 86-м году жизни от нас ушел Марк Анатольевич Захаров, режиссер театра и кино. Его фильмы — в золотом фонде, его спектакли смотрят в записи. Каким запомнится худрук "Ленкома" — в материале РИА Новости.
Марк Захаров был режиссером традиционным, зрительским, понятным, и в каждой этой характеристике нет и не может быть никакого уничижения, преуменьшения заслуг. Наоборот, быть понятным куда труднее, чем намудрить. А о зрительской любви мечтает каждый автор.
Захаров — в первую очередь режиссер театральный, начинал как актер в Перми, ставить стал в середине 50-х, через студенческий театр МГУ и Театр сатиры пришел к руководству "Ленкомом", который возглавлял с 1973 года по сегодняшний день.
Это в его легендарном "Ленкоме" Андрей Тарковский поставил своего "Гамлета" (единственная театральная работа этого кинорежиссера на родине), именно там соберется великая труппа из Олега Янковского, Александра Абдулова, Николя Караченцова, Инны Чуриковой, Александра Збруева и многих других. Янковский вспоминал, что еще молодого Захарова полушутливо называли мэтром. Что ж, таков он — изначально мэтр, главный из больших театральных деятелей поколения.
© РИА Новости / И. Зотин

Сцена из спектакля "Разгром" по роману Александра Фадеева, постановка Московского академического театра имени Владимира Маяковского, режиссер-постановщик Марк Захаров. В роли Левинсона заслуженный артист Армянской ССР Армен Джигарханян. 1971 год

Сцена из спектакля Разгром
1 из 10

Сцена из спектакля "Разгром" по роману Александра Фадеева, постановка Московского академического театра имени Владимира Маяковского, режиссер-постановщик Марк Захаров. В роли Левинсона заслуженный артист Армянской ССР Армен Джигарханян. 1971 год

© РИА Новости / И. Зотин
© РИА Новости / Рудольф Алфимов

Сцена из спектакля "Темп — тысяча девятьсот двадцать девять" по пьесе Николая Погодина в постановке Московского театра сатиры. 1971 год. Режиссер — Марк Захаров. Роли исполняют: руководящее лицо — Георгий Менглет (второй справа), Григорий Гай — Роман Ткачук (третий слева), Софья — Татьяна Пельтцер (крайняя справа), Ксения Ивановна — Нина Феклисова (третья справа)

Сцена из спектакля Темп – тысяча девятьсот двадцать девять
2 из 10

Сцена из спектакля "Темп — тысяча девятьсот двадцать девять" по пьесе Николая Погодина в постановке Московского театра сатиры. 1971 год. Режиссер — Марк Захаров. Роли исполняют: руководящее лицо — Георгий Менглет (второй справа), Григорий Гай — Роман Ткачук (третий слева), Софья — Татьяна Пельтцер (крайняя справа), Ксения Ивановна — Нина Феклисова (третья справа)

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Московский театр имени Ленинского комсомола. Сцена из спектакля "Тиль" по пьесе Григория Горина, в постановке Марка Захарова. Неле — актриса Инна Чурикова, Тиль Уленшпигель — артист Николай Караченцов. 1974 год

Сцена из спектакля Тиль
3 из 10

Московский театр имени Ленинского комсомола. Сцена из спектакля "Тиль" по пьесе Григория Горина, в постановке Марка Захарова. Неле — актриса Инна Чурикова, Тиль Уленшпигель — артист Николай Караченцов. 1974 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Борис Кауфман

Советский и российский режиссер театра и кино, народный артист СССР, руководитель театра "Ленком" Марк Анатольевич Захаров и советская, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова на репетиции в "Ленкоме". 1975 год

Марк Захаров и Инна Чурикова на репетиции в Ленкоме
4 из 10

Советский и российский режиссер театра и кино, народный артист СССР, руководитель театра "Ленком" Марк Анатольевич Захаров и советская, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова на репетиции в "Ленкоме". 1975 год

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Александр Макаров

Режиссер Театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров, драматург Михаил Шатров и артист Олег Янковский (слева направо). 1979 год

Марк Захаров, Михаил Шатров и Олег Янковский
5 из 10

Режиссер Театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров, драматург Михаил Шатров и артист Олег Янковский (слева направо). 1979 год

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Хоменко

Главный режиссер Театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров (в центре) беседует с участниками спектакля "Вор" по пьесе польского драматурга В. Мысливского. Второй справа — актер Евгений Леонов. 1979 год

Марк Захаров беседует с участниками спектакля Вор
6 из 10

Главный режиссер Театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров (в центре) беседует с участниками спектакля "Вор" по пьесе польского драматурга В. Мысливского. Второй справа — актер Евгений Леонов. 1979 год

© РИА Новости / Хоменко
© РИА Новости / Виталий Арутюнов

Сцена из спектакля "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" в постановке Московского театра имени Ленинского комсомола. Сценическая редакция пьесы — Н. Грушко. Режиссер — Марк Захаров. Композитор Алексей Рыбников. В роли Хоакина — артист Александр Абдулов (второй справа). 1985 год

Сцена из спектакля Звезда и смерть Хоакина Мурьетты
7 из 10

Сцена из спектакля "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" в постановке Московского театра имени Ленинского комсомола. Сценическая редакция пьесы — Н. Грушко. Режиссер — Марк Захаров. Композитор Алексей Рыбников. В роли Хоакина — артист Александр Абдулов (второй справа). 1985 год

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР Марк Захаров и ведущая актриса труппы, заслуженная артистка РСФСР Елена Шанина в фойе театра. 1985 год

Марк Захаров и Елена Шанина
8 из 10

Главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР Марк Захаров и ведущая актриса труппы, заслуженная артистка РСФСР Елена Шанина в фойе театра. 1985 год

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Сцена из спектакля "Юнона и Авось", рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Режиссер Марк Захаров, театр "Ленком". 1995 год

Сцена из спектакля Юнона и Авось
9 из 10

Сцена из спектакля "Юнона и Авось", рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Режиссер Марк Захаров, театр "Ленком". 1995 год

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Сцена из спектакля Театра имени Ленинского комсомола "Королевские игры". Режиссер Марк Захаров. В центре — актер Леонид Броневой. 1997 год

Сцена из спектакля Королевские игры
10 из 10

Сцена из спектакля Театра имени Ленинского комсомола "Королевские игры". Режиссер Марк Захаров. В центре — актер Леонид Броневой. 1997 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин
1 из 10

Сцена из спектакля "Разгром" по роману Александра Фадеева, постановка Московского академического театра имени Владимира Маяковского, режиссер-постановщик Марк Захаров. В роли Левинсона заслуженный артист Армянской ССР Армен Джигарханян. 1971 год

© РИА Новости / И. Зотин
2 из 10

Сцена из спектакля "Темп — тысяча девятьсот двадцать девять" по пьесе Николая Погодина в постановке Московского театра сатиры. 1971 год. Режиссер — Марк Захаров. Роли исполняют: руководящее лицо — Георгий Менглет (второй справа), Григорий Гай — Роман Ткачук (третий слева), Софья — Татьяна Пельтцер (крайняя справа), Ксения Ивановна — Нина Феклисова (третья справа)

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
3 из 10

Московский театр имени Ленинского комсомола. Сцена из спектакля "Тиль" по пьесе Григория Горина, в постановке Марка Захарова. Неле — актриса Инна Чурикова, Тиль Уленшпигель — артист Николай Караченцов. 1974 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин
4 из 10

Советский и российский режиссер театра и кино, народный артист СССР, руководитель театра "Ленком" Марк Анатольевич Захаров и советская, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова на репетиции в "Ленкоме". 1975 год

© РИА Новости / Борис Кауфман
5 из 10

Режиссер Театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров, драматург Михаил Шатров и артист Олег Янковский (слева направо). 1979 год

© РИА Новости / Александр Макаров
6 из 10

Главный режиссер Театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров (в центре) беседует с участниками спектакля "Вор" по пьесе польского драматурга В. Мысливского. Второй справа — актер Евгений Леонов. 1979 год

© РИА Новости / Хоменко
7 из 10

Сцена из спектакля "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" в постановке Московского театра имени Ленинского комсомола. Сценическая редакция пьесы — Н. Грушко. Режиссер — Марк Захаров. Композитор Алексей Рыбников. В роли Хоакина — артист Александр Абдулов (второй справа). 1985 год

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
8 из 10

Главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР Марк Захаров и ведущая актриса труппы, заслуженная артистка РСФСР Елена Шанина в фойе театра. 1985 год

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
9 из 10

Сцена из спектакля "Юнона и Авось", рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Режиссер Марк Захаров, театр "Ленком". 1995 год

© РИА Новости / Владимир Федоренко
10 из 10

Сцена из спектакля Театра имени Ленинского комсомола "Королевские игры". Режиссер Марк Захаров. В центре — актер Леонид Броневой. 1997 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Но в то же время всесоюзному зрителю он был известен прежде всего, конечно, как режиссер кино. Впрочем, не совсем. Захаровский кинематограф во многом похож на театр. Он так и будет всю жизнь склонять театр к кино, а кино к театру, искать некую форму между тем и этим. И именно телеспектакли — рок-опера "Юнона и Авось" — и телефильмы, которые вполне могли быть воплощены и на сцене, — "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" — принесут ему славу.
© РИА Новости / Л. ЛупповКадр из фильма "Обыкновенное чудо"
Кадр из фильма Обыкновенное чудо
© РИА Новости / Л. Луппов
Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"
Марк Анатольевич был литературоцентричен: да, Захаров начал в кино с фильма "Стоянка поезда — две минуты" по собственному, оригинальному сценарию, но все дальнейшие картины имеют четкую основу для адаптаций (формальное исключение — "Дом, который построил Свифт", и даже в этом фантазийном байопике есть писатель, живущий в одном доме с героями собственных книг). Таким образом, в его картинах объединяются все виды искусства.
Излюбленный жанр Захарова — литературный театр. Как говорил Петр Фоменко, режиссер из того же поколения шестидесятников, что и Захаров: "Осталось не так уж много людей, которые умеют читать на телевидении книгу так, как это делал <…> Марк Захаров". Именно: прочитать книгу, слово за словом, ничего не изменяя в изначальной задумке, но интерпретировав ее полностью по-своему, — в этом была его могучая сила как постановщика.
© Гостелерадио (1979)Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"
Кадр из фильма Тот самый Мюнхгаузен
1 из 2
Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"
© Гостелерадио (1979)
© Гостелерадио (1979)Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"
Кадр из фильма Тот самый Мюнхгаузен
2 из 2
Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"
© Гостелерадио (1979)
1 из 2
Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"
© Гостелерадио (1979)
2 из 2
Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"
© Гостелерадио (1979)
Легче всего о режиссерском методе Захарова можно судить по его фильму "Тот самый Мюнхгаузен". Оригинальный сценарий картины с персонажами и историями Распэ написал Григорий Горин. У героя Олега Янковского (великого артиста, фактически выращенного Захаровым), изумительного лгуна, — что ни день, то подвиг. Но он не простой выдумщик, его рассказы, пусть даже самые завиральные, неизменно находят подтверждение в реальности, а якобы действительность оказывается все более и более анекдотичной.
Захаров мастерски создавал у зрителя ощущение подложного мира и называл этот прием "режиссурой зигзагов, монтажом экстремальных ситуаций".
От абсурдистской мизансцены он без предупреждений переходит к лирической, оттуда — к бешеному музыкальному номеру, затем — к проникновенному судебному монологу, и так далее, при этом нисколько не утомляя, не переусердствовав. Как говорится в этом же фильме: "Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить".
© Гостелерадио (1984)Кадр из фильма "Формула любви"
Кадр из фильма Формула любви
1 из 3
Кадр из фильма "Формула любви"
© Гостелерадио (1984)
© Гостелерадио (1984)Кадр из фильма "Формула любви"
Кадр из фильма Формула любви
2 из 3
Кадр из фильма "Формула любви"
© Гостелерадио (1984)
© Гостелерадио (1984)Кадр из фильма "Формула любви"
Кадр из фильма Формула любви
3 из 3
Кадр из фильма "Формула любви"
© Гостелерадио (1984)
1 из 3
Кадр из фильма "Формула любви"
© Гостелерадио (1984)
2 из 3
Кадр из фильма "Формула любви"
© Гостелерадио (1984)
3 из 3
Кадр из фильма "Формула любви"
© Гостелерадио (1984)
Режиссер в этом фильме — сам эдакий барон Мюнхгаузен, выдающийся рассказчик историй, обращающий эти истории в правду. "Зачем ходят зрители в театр? Удивляться. Хотя лучше ответить так: удивляться правде. Новой. Ее у нас много. И она всегда разная", — писал Марк Анатольевич.
© Bavaria Film (1988)Кадр из фильма "Убить дракона"
Кадр из фильма Убить дракона
1 из 6
Кадр из фильма "Убить дракона"
© Bavaria Film (1988)
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Александра Захарова в роли Эльзы и Олег Янковский в роли Дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона"

Захарова и Янковский в художественном фильме Убить дракона
2 из 6

Александра Захарова в роли Эльзы и Олег Янковский в роли Дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона"

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Заслуженный артист РСФСР Александр Абдулов в роли Ланселота, артистка Александра Захарова в роли Эльзы на съемках фильма "Убить дракона" (режиссер Марк Захаров)

Кадр из фильма Убить дракона
3 из 6

Заслуженный артист РСФСР Александр Абдулов в роли Ланселота, артистка Александра Захарова в роли Эльзы на съемках фильма "Убить дракона" (режиссер Марк Захаров)

© РИА Новости / РИА Новости
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© Bavaria Film (1988)Кадр из фильма "Убить дракона"
Кадр из фильма Убить дракона
4 из 6
Кадр из фильма "Убить дракона"
© Bavaria Film (1988)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Актер Олег Янковский в роли Дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона"

Янковский в художественном фильме Убить дракона
5 из 6

Актер Олег Янковский в роли Дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона"

© РИА Новости
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© Bavaria Film (1988)Кадр из фильма "Убить дракона"
Кадр из фильма Убить дракона
6 из 6
Кадр из фильма "Убить дракона"
© Bavaria Film (1988)
1 из 6
Кадр из фильма "Убить дракона"
© Bavaria Film (1988)
2 из 6

Александра Захарова в роли Эльзы и Олег Янковский в роли Дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 6

Заслуженный артист РСФСР Александр Абдулов в роли Ланселота, артистка Александра Захарова в роли Эльзы на съемках фильма "Убить дракона" (режиссер Марк Захаров)

© РИА Новости / РИА Новости
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4 из 6
Кадр из фильма "Убить дракона"
© Bavaria Film (1988)
5 из 6

Актер Олег Янковский в роли Дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона"

© РИА Новости
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6 из 6
Кадр из фильма "Убить дракона"
© Bavaria Film (1988)
О многообразии правды и единственности подлинной истины Захаров снимал немало, последний его полнометражный фильм "Убить дракона", наверное, самый жесткий и радикальный, мрачный, даже депрессивный. Спектакль по той же пьесе Шварца "Дракон" (кстати, запрещенной при Сталине) Марк Анатольевич поставил еще в 1963 году в студенческом театре МГУ, а фильм вышел через 35 лет. Очевидно, эта тема занимала его всю жизнь: миф о победе Ланселота над драконом трансформируется в вечную борьбу человека за собственную свободу.
Захаров был чуть ли не последним универсально любимым советским режиссером. В этом году не стало Данелии и Хуциева, давно ушли актеры — свидетели больших талантов, выросших из театра "шестидесятников": те же Янковский, Абдулов, Караченцов. В наше время Захаров не снимал, хотя на ТВ показывали записи его спектаклей, последняя из них — "Небесные странники" 2014 года, где Марк Анатольевич снова неожиданным образом переосмыслил шедевры литературы, столкнув в одной постановке Аристофана и Чехова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"

Александр Збруев, Леонид Броневой и Александра Захарова во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком
1 из 4

Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Народный артист СССР Олег Янковский в роли императора Петра Великого и народная артистка России Александра Захарова в роли императрицы Екатерины Первой на премьерном показе спектакля «Шут Балакирев» по пьесе российского драматурга Григория Горина на сцене театра "Ленком"

Премьерный показ спектакля Шут Балакирев
2 из 4

Народный артист СССР Олег Янковский в роли императора Петра Великого и народная артистка России Александра Захарова в роли императрицы Екатерины Первой на премьерном показе спектакля «Шут Балакирев» по пьесе российского драматурга Григория Горина на сцене театра "Ленком"

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Галина Кмит

Режиссер Марк Захаров (в центре) с актерами театра "Ленком" после окончания премьерного показа спектакля "Шут Балакирев" по пьесе Григория Горина

 Марк Захаров после окончания премьерного показа спектакля Шут Балакирев
3 из 4

Режиссер Марк Захаров (в центре) с актерами театра "Ленком" после окончания премьерного показа спектакля "Шут Балакирев" по пьесе Григория Горина

© РИА Новости / Галина Кмит
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Артист Иван Агапов в роли Чикильдеева и артист Александр Балуев (справа) в роли Дымова в сцене из спектакля "Небесные странники" в постановке Марка Захарова на сцене театра "Ленком"

Репетиция спектакля Небесные странники в театре Ленком
4 из 4

Артист Иван Агапов в роли Чикильдеева и артист Александр Балуев (справа) в роли Дымова в сцене из спектакля "Небесные странники" в постановке Марка Захарова на сцене театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4

Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 4

Народный артист СССР Олег Янковский в роли императора Петра Великого и народная артистка России Александра Захарова в роли императрицы Екатерины Первой на премьерном показе спектакля «Шут Балакирев» по пьесе российского драматурга Григория Горина на сцене театра "Ленком"

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
3 из 4

Режиссер Марк Захаров (в центре) с актерами театра "Ленком" после окончания премьерного показа спектакля "Шут Балакирев" по пьесе Григория Горина

© РИА Новости / Галина Кмит
4 из 4

Артист Иван Агапов в роли Чикильдеева и артист Александр Балуев (справа) в роли Дымова в сцене из спектакля "Небесные странники" в постановке Марка Захарова на сцене театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Герои его нарочито недокументальных фильмов не станут бессмертными, они уже ими стали: "Того самого Мюнхгаузена", "Формулу любви" и "Обыкновенное чудо" (тоже по Шварцу) продолжат непрерывно повторять на телевидении, и не забудется экранный мир Марка Захарова, настолько же обыкновенный, насколько и чудесный.
Мюнхгаузен: "Я понял, в чем ваша беда: вы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!"
Марк Захаров
Вчера, 13:07Культура
Обыкновенное чудо Марка Захарова
11304017
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