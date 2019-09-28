Изначально мэтр: умер великий режиссер Марк Захаров

Сцена из спектакля "Разгром" по роману Александра Фадеева, постановка Московского академического театра имени Владимира Маяковского, режиссер-постановщик Марк Захаров. В роли Левинсона заслуженный артист Армянской ССР Армен Джигарханян. 1971 год
Сцена из спектакля "Разгром" по роману Александра Фадеева, постановка Московского академического театра имени Владимира Маяковского, режиссер-постановщик Марк Захаров. В роли Левинсона заслуженный артист Армянской ССР Армен Джигарханян. 1971 год
Сцена из спектакля "Темп — тысяча девятьсот двадцать девять" по пьесе Николая Погодина в постановке Московского театра сатиры. 1971 год. Режиссер — Марк Захаров. Роли исполняют: руководящее лицо — Георгий Менглет (второй справа), Григорий Гай — Роман Ткачук (третий слева), Софья — Татьяна Пельтцер (крайняя справа), Ксения Ивановна — Нина Феклисова (третья справа)
Сцена из спектакля "Темп — тысяча девятьсот двадцать девять" по пьесе Николая Погодина в постановке Московского театра сатиры. 1971 год. Режиссер — Марк Захаров. Роли исполняют: руководящее лицо — Георгий Менглет (второй справа), Григорий Гай — Роман Ткачук (третий слева), Софья — Татьяна Пельтцер (крайняя справа), Ксения Ивановна — Нина Феклисова (третья справа)
Московский театр имени Ленинского комсомола. Сцена из спектакля "Тиль" по пьесе Григория Горина, в постановке Марка Захарова. Неле — актриса Инна Чурикова, Тиль Уленшпигель — артист Николай Караченцов. 1974 год
Московский театр имени Ленинского комсомола. Сцена из спектакля "Тиль" по пьесе Григория Горина, в постановке Марка Захарова. Неле — актриса Инна Чурикова, Тиль Уленшпигель — артист Николай Караченцов. 1974 год
Советский и российский режиссер театра и кино, народный артист СССР, руководитель театра "Ленком" Марк Анатольевич Захаров и советская, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова на репетиции в "Ленкоме". 1975 год
Советский и российский режиссер театра и кино, народный артист СССР, руководитель театра "Ленком" Марк Анатольевич Захаров и советская, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова на репетиции в "Ленкоме". 1975 год
Режиссер Театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров, драматург Михаил Шатров и артист Олег Янковский (слева направо). 1979 год
Режиссер Театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров, драматург Михаил Шатров и артист Олег Янковский (слева направо). 1979 год
Главный режиссер Театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров (в центре) беседует с участниками спектакля "Вор" по пьесе польского драматурга В. Мысливского. Второй справа — актер Евгений Леонов. 1979 год
Главный режиссер Театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров (в центре) беседует с участниками спектакля "Вор" по пьесе польского драматурга В. Мысливского. Второй справа — актер Евгений Леонов. 1979 год
Сцена из спектакля "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" в постановке Московского театра имени Ленинского комсомола. Сценическая редакция пьесы — Н. Грушко. Режиссер — Марк Захаров. Композитор Алексей Рыбников. В роли Хоакина — артист Александр Абдулов (второй справа). 1985 год
Сцена из спектакля "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" в постановке Московского театра имени Ленинского комсомола. Сценическая редакция пьесы — Н. Грушко. Режиссер — Марк Захаров. Композитор Алексей Рыбников. В роли Хоакина — артист Александр Абдулов (второй справа). 1985 год
Главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР Марк Захаров и ведущая актриса труппы, заслуженная артистка РСФСР Елена Шанина в фойе театра. 1985 год
Главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР Марк Захаров и ведущая актриса труппы, заслуженная артистка РСФСР Елена Шанина в фойе театра. 1985 год
Сцена из спектакля "Юнона и Авось", рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Режиссер Марк Захаров, театр "Ленком". 1995 год
Сцена из спектакля "Юнона и Авось", рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Режиссер Марк Захаров, театр "Ленком". 1995 год
Сцена из спектакля Театра имени Ленинского комсомола "Королевские игры". Режиссер Марк Захаров. В центре — актер Леонид Броневой. 1997 год
Сцена из спектакля Театра имени Ленинского комсомола "Королевские игры". Режиссер Марк Захаров. В центре — актер Леонид Броневой. 1997 год
Сцена из спектакля "Разгром" по роману Александра Фадеева, постановка Московского академического театра имени Владимира Маяковского, режиссер-постановщик Марк Захаров. В роли Левинсона заслуженный артист Армянской ССР Армен Джигарханян. 1971 год
Сцена из спектакля "Темп — тысяча девятьсот двадцать девять" по пьесе Николая Погодина в постановке Московского театра сатиры. 1971 год. Режиссер — Марк Захаров. Роли исполняют: руководящее лицо — Георгий Менглет (второй справа), Григорий Гай — Роман Ткачук (третий слева), Софья — Татьяна Пельтцер (крайняя справа), Ксения Ивановна — Нина Феклисова (третья справа)
Московский театр имени Ленинского комсомола. Сцена из спектакля "Тиль" по пьесе Григория Горина, в постановке Марка Захарова. Неле — актриса Инна Чурикова, Тиль Уленшпигель — артист Николай Караченцов. 1974 год
Советский и российский режиссер театра и кино, народный артист СССР, руководитель театра "Ленком" Марк Анатольевич Захаров и советская, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова на репетиции в "Ленкоме". 1975 год
Режиссер Театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров, драматург Михаил Шатров и артист Олег Янковский (слева направо). 1979 год
Главный режиссер Театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров (в центре) беседует с участниками спектакля "Вор" по пьесе польского драматурга В. Мысливского. Второй справа — актер Евгений Леонов. 1979 год
Сцена из спектакля "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" в постановке Московского театра имени Ленинского комсомола. Сценическая редакция пьесы — Н. Грушко. Режиссер — Марк Захаров. Композитор Алексей Рыбников. В роли Хоакина — артист Александр Абдулов (второй справа). 1985 год
Главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР Марк Захаров и ведущая актриса труппы, заслуженная артистка РСФСР Елена Шанина в фойе театра. 1985 год
Сцена из спектакля "Юнона и Авось", рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Режиссер Марк Захаров, театр "Ленком". 1995 год
Сцена из спектакля Театра имени Ленинского комсомола "Королевские игры". Режиссер Марк Захаров. В центре — актер Леонид Броневой. 1997 год
Александра Захарова в роли Эльзы и Олег Янковский в роли Дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона"
Александра Захарова в роли Эльзы и Олег Янковский в роли Дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона"
Заслуженный артист РСФСР Александр Абдулов в роли Ланселота, артистка Александра Захарова в роли Эльзы на съемках фильма "Убить дракона" (режиссер Марк Захаров)
Заслуженный артист РСФСР Александр Абдулов в роли Ланселота, артистка Александра Захарова в роли Эльзы на съемках фильма "Убить дракона" (режиссер Марк Захаров)
Актер Олег Янковский в роли Дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона"
Актер Олег Янковский в роли Дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона"
Александра Захарова в роли Эльзы и Олег Янковский в роли Дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона"
Заслуженный артист РСФСР Александр Абдулов в роли Ланселота, артистка Александра Захарова в роли Эльзы на съемках фильма "Убить дракона" (режиссер Марк Захаров)
Актер Олег Янковский в роли Дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона"
Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"
Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"
Народный артист СССР Олег Янковский в роли императора Петра Великого и народная артистка России Александра Захарова в роли императрицы Екатерины Первой на премьерном показе спектакля «Шут Балакирев» по пьесе российского драматурга Григория Горина на сцене театра "Ленком"
Народный артист СССР Олег Янковский в роли императора Петра Великого и народная артистка России Александра Захарова в роли императрицы Екатерины Первой на премьерном показе спектакля «Шут Балакирев» по пьесе российского драматурга Григория Горина на сцене театра "Ленком"
Режиссер Марк Захаров (в центре) с актерами театра "Ленком" после окончания премьерного показа спектакля "Шут Балакирев" по пьесе Григория Горина
Режиссер Марк Захаров (в центре) с актерами театра "Ленком" после окончания премьерного показа спектакля "Шут Балакирев" по пьесе Григория Горина
Артист Иван Агапов в роли Чикильдеева и артист Александр Балуев (справа) в роли Дымова в сцене из спектакля "Небесные странники" в постановке Марка Захарова на сцене театра "Ленком"
Артист Иван Агапов в роли Чикильдеева и артист Александр Балуев (справа) в роли Дымова в сцене из спектакля "Небесные странники" в постановке Марка Захарова на сцене театра "Ленком"
Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"
Народный артист СССР Олег Янковский в роли императора Петра Великого и народная артистка России Александра Захарова в роли императрицы Екатерины Первой на премьерном показе спектакля «Шут Балакирев» по пьесе российского драматурга Григория Горина на сцене театра "Ленком"
Режиссер Марк Захаров (в центре) с актерами театра "Ленком" после окончания премьерного показа спектакля "Шут Балакирев" по пьесе Григория Горина
Артист Иван Агапов в роли Чикильдеева и артист Александр Балуев (справа) в роли Дымова в сцене из спектакля "Небесные странники" в постановке Марка Захарова на сцене театра "Ленком"