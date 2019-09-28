Спецслужбы Афганистана ликвидировали 34 талиба в день выборов

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спецслужбы Афганистана ликвидировали 34 боевика радикальной группировки "Талибан", еще 18 талибов были задержаны в день президентских выборов, сообщает агентство Спецслужбы Афганистана ликвидировали 34 боевика радикальной группировки "Талибан", еще 18 талибов были задержаны в день президентских выборов, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности.

По данным служб безопасности, в Кабуле и его пригородах было проведено 16 операций и задержано 14 талибов, пытавшихся сорвать проведение выборов. В ходе операций в других провинциях страны спецслужбы ликвидировали 34 боевиков и задержали еще 4 талиба.

Всего в стране было проведено 29 операций против талибов.