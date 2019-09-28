Марк Захаров был эталоном человека искусства, заявил Евгений Миронов

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Худрук "Ленкома" Марк Захаров был эталоном человека искусства, его мнение по многим вопросам останется важным на долгие годы, после себя он оставил завещание - "Улыбайтесь, господа!", сказал журналистам в субботу худрук Театра Наций Евгений Миронов.

Ранее директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что художественный руководитель театра, режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.

"Для меня это эталон человека искусства, режиссера, который совмещает в себе две уникальные вещи — серьезный режиссёрский театр, что бывает очень редко, и такое отношение к артистам. Они просто вырастали в выдающихся артистов", - сказал Миронов.

По его словам, Марк Захаров в памяти людей останется личностью со своим мнением и гражданской позицией. "Без него исчез камертон какой-то. Его голос, его мнение было очень важным, и оно останется важным", - пояснил Миронов.