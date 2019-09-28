Конституционный комитет Сирии будет принимать решения 75% голосов

ООН, 28 сен - РИА Новости. Решения конституционного комитета Сирии будут приниматься большинством в 75% голосующих в обоих составах - большом и малом, которые будут составлять комитет, говорится в документе ООН.

Принципы работы комитета изложил в письме к СБ ООН генсек международной организации Антониу Гутерреш.

"Конституционный комитет должен руководствоваться принципами компромисса и конструктивного общения, направленными на достижение общего соглашения членов, что позволит получить как можно более широкую поддержку сирийского народа", - говорится в документе.