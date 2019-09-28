Конституционный комитет Сирии будет принимать решения 75% голосов

ООН, 28 сен - РИА Новости. Решения конституционного комитета Сирии будут приниматься большинством в 75% голосующих в обоих составах - большом и малом, которые будут составлять комитет, говорится в документе ООН.
Принципы работы комитета изложил в письме к СБ ООН генсек международной организации Антониу Гутерреш.
"Конституционный комитет должен руководствоваться принципами компромисса и конструктивного общения, направленными на достижение общего соглашения членов, что позволит получить как можно более широкую поддержку сирийского народа", - говорится в документе.
"Поэтому большой и малый органы конституционного комитета принимают решения консенсусом, насколько это возможно, а если нет — то голосованием, которое требует поддержки 75% каждого из органов", - гласит бумага.