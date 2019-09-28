Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева . Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.

Артистка призналась, что сначала сообщения о "задержании с кокаином в трусах" ее порадовали и удивили. Однако затем она осознала всю серьезность ситуации.

"Люди, которые пытаются заработать на мне, раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова", – заявила актриса.

Бочкарева также пообещала привлечь к ответственности распространителей информации об инциденте.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль артистки в Москве. Ее поведение показалось им подозрительным. По данным источника в правоохранительных органах, женщина заметно нервничала, а от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. В ходе досмотра у нее обнаружили пакетик с 0,69 грамма кокаина.

В отношении актрисы возбудили уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде.

Позднее СМИ опубликовали видео задержания Бочкаревой, на котором она стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики.