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РИА Новости

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

19:04 28.09.2019 (обновлено: 20:16 28.09.2019)
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© Страница Натальи Бочкаревой в InstagramСкриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
© Страница Натальи Бочкаревой в Instagram
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
Артистка призналась, что сначала сообщения о "задержании с кокаином в трусах" ее порадовали и удивили. Однако затем она осознала всю серьезность ситуации.
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"Люди, которые пытаются заработать на мне, раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова", – заявила актриса.
Бочкарева также пообещала привлечь к ответственности распространителей информации об инциденте.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль артистки в Москве. Ее поведение показалось им подозрительным. По данным источника в правоохранительных органах, женщина заметно нервничала, а от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. В ходе досмотра у нее обнаружили пакетик с 0,69 грамма кокаина.
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В отношении актрисы возбудили уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде.
Позднее СМИ опубликовали видео задержания Бочкаревой, на котором она стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики.
Сама актриса и ее представители все сообщения об инциденте опровергают.
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71168384668224
Обсудить 51
Наталья БочкареваМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Похоже, что Дашу Букину она не играла. Документальный фильм о себе самой. А вообще творческие жгут!!! Режиссеры врачей ножами режут, актеры в самолетах дебоширят, под кайфом рулят... Жесть! Богема, блин... Если так дальше пойдет , то придется их в чувство приводить, как футболистов.
28 сентября, 20:21
pp164
19981215
А вот если не актеришка или какой нибудь очередной трубадур или комедиант, то сразу бы закрыли!
28 сентября, 20:46
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
11831506
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