Активист Вонг намерен участвовать в местных выборах в Гонконге

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Активист Джошуа Вонг заявил, что будет участвовать в выборах в окружной совет в Гонконге.

"Я торжественно объявляю, что буду баллотироваться… на предстоящих выборах в Окружной Совет", - написал Вонг в своем Twitter

"Местные выборы в ноябре – единственные прямые выборы в Гонконге. Наше правительство не соблюдает наше конституционное право на выборы с 2016 года. Кандидатов дисквалифицировали, законодателей выгоняли, избирателям отказывали в выборе", – отметил он.

Ванг подчеркнул, что голосование в ноябре станет "первым институционным методом отразить нарастающее негодование общественности" со времен летних протестов.

5. The local election in November is also the ONLY direct election in HK. Our government has failed to honour our constitutional right to election since 2016. Candidates were disqualified, Lawmakers were ousted, voters' choice were denied. — Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) September 28, 2019

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.