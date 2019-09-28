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РИА Новости

Активист Вонг намерен участвовать в местных выборах в Гонконге

19:02 28.09.2019
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© REUTERS / Anushree FadnavisПолитический активист Джошуа Вонг в Гонконге
Политический активист Джошуа Вонг в Гонконге
© REUTERS / Anushree Fadnavis
Политический активист Джошуа Вонг в Гонконге
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Активист Джошуа Вонг заявил, что будет участвовать в выборах в окружной совет в Гонконге.
"Я торжественно объявляю, что буду баллотироваться… на предстоящих выборах в Окружной Совет", - написал Вонг в своем Twitter.
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"Местные выборы в ноябре – единственные прямые выборы в Гонконге. Наше правительство не соблюдает наше конституционное право на выборы с 2016 года. Кандидатов дисквалифицировали, законодателей выгоняли, избирателям отказывали в выборе", – отметил он.
Ванг подчеркнул, что голосование в ноябре станет "первым институционным методом отразить нарастающее негодование общественности" со времен летних протестов.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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