Серебренников рассказал, как Марк Захаров повлиял на него в театре

"Марк Анатольевич - человек, с которым мы прожили всю нашу жизнь, человек, который повлиял на несколько поколений людей. На меня лично он повлиял очень сильно в театре... Я видел его спектакли, о которых сейчас никто, может, и не помнит. Это спектакль "Вор". Для меня это был художественный шок, это другой Захаров - трагичный, острый, без музыки, очень глубокий, мощный", — сказал Серебренников журналистам.