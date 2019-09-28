Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных

БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.
"Масштабная военная операция "Победа от Бога" в направлении Нажрана. Самая крупная операция против вражеских сил с начала агрессии (2015 года), которая продолжалась несколько месяцев… результатом операции стал полный разгром трех вражеских бригад, захват сотен транспортных средств и бронетехники и взятие в плен тысяч военнослужащих вражеских сил, среди которых большое количество командующего состава, офицеров и солдат саудовской армии", - сказал Сарии.
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В ближайшее время, по словам спикера, будут объявлены дополнительные подробности операции.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.