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РИА Новости
Война в Сирии

Конституционному комитету Сирии нельзя навязывать сроки, заявил Муаллем

18:39 28.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Архивное фото
ООН, 28 сен - РИА Новости. Конституционному комитету Сирии, который создают власти и оппозиция, нельзя навязывать искусственные сроки, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
По его словам, это было согласовано сирийским правительством со спецпосланником ООН Гейром Педерсеном.
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"Комитету нельзя навязывать никаких предварительных условий, а его рекомендации нельзя предвосхищать... Комитету нельзя навязывать никаких временных рамок или крайних сроков", - сказал Муаллем, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
Кроме того, весь процесс переговоров должен принадлежать сирийцам и осуществляться самими сирийцами без вмешательства иных стран, добавил он. Спецпосланник Педерсен должен помогать процессу, добавил он.
"Мы подтверждаем готовность разговаривать и работать с дружественными странами и спецпосланником ООН по работе этого комитета", - добавил Муаллем.
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