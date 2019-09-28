Конституционному комитету Сирии нельзя навязывать сроки, заявил Муаллем

ООН, 28 сен - РИА Новости. Конституционному комитету Сирии, который создают власти и оппозиция, нельзя навязывать искусственные сроки, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

По его словам, это было согласовано сирийским правительством со спецпосланником ООН Гейром Педерсеном.

"Комитету нельзя навязывать никаких предварительных условий, а его рекомендации нельзя предвосхищать... Комитету нельзя навязывать никаких временных рамок или крайних сроков", - сказал Муаллем, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

Кроме того, весь процесс переговоров должен принадлежать сирийцам и осуществляться самими сирийцами без вмешательства иных стран, добавил он. Спецпосланник Педерсен должен помогать процессу, добавил он.