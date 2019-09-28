В Госдуме прокомментировали слова президента Грузии о диалоге с Россией

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о необходимости диалога с Россией.

По его словам, Москва настроена на создание конструктивных взаимоотношений с Тбилиси. Он отметил, что в подавляющем большинстве российский народ относится к грузинскому дружелюбно и практически по-братски.

"Я с оптимизмом смотрю на выстраивание взаимоотношений между двумя государствами", — заявил он RT

При этом Швыткин заметил, что негативную роль в диалоге между Москвой и Тбилиси сыграла первоначальная риторика некоторых грузинских радикалов.

Парламентарий указал на важность того, чтобы политика Грузии носила "постоянный и системный характер", а слова главы государства "не расходились с делами".

Ранее Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо встать на путь переговоров с Москвой, чтобы решить разногласия между странами. Она добавила, что в Грузии "нет русофобии".

Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны в 2008 года по инициативе Тбилиси после того, как Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.