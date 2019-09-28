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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова президента Грузии о диалоге с Россией

18:37 28.09.2019
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© РИА Новости / Рухкян / Перейти в фотобанкПанорама Тбилиси. Архивное фото
Панорама Тбилиси. Архивное фото
© РИА Новости / Рухкян
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о необходимости диалога с Россией.
По его словам, Москва настроена на создание конструктивных взаимоотношений с Тбилиси. Он отметил, что в подавляющем большинстве российский народ относится к грузинскому дружелюбно и практически по-братски.
"Я с оптимизмом смотрю на выстраивание взаимоотношений между двумя государствами", — заявил он RT.
При этом Швыткин заметил, что негативную роль в диалоге между Москвой и Тбилиси сыграла первоначальная риторика некоторых грузинских радикалов.
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
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Парламентарий указал на важность того, чтобы политика Грузии носила "постоянный и системный характер", а слова главы государства "не расходились с делами".
Ранее Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо встать на путь переговоров с Москвой, чтобы решить разногласия между странами. Она добавила, что в Грузии "нет русофобии".
Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны в 2008 года по инициативе Тбилиси после того, как Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.
В июне этого года двусторонние отношения обострились, после того как Тбилиси захлестнули акции протеста против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. На фоне беспорядков Зурабишвили назвала Россию "врагом", заявив, что Москве выгоден общественный раскол в стране. После этого Владимир Путин подписал указ, запрещающий прямое авиасообщение с Грузией. Новые санкции вызвали значительное снижение турпотока в страну, а национальная валюта, лари, обновила исторический минимум
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Саломе ЗурабишвилиЮрий ШвыткинГосдума РФРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Грузия ещё долго не будет самостоятельным (в политическом плане) государством... И уповать на то, что можно будет выстраивать с ней какие-либо стабильные отношения - явно преждевременно. Окрик из Вашингтона - и Грузия продолжит русофобскую политику...
28 сентября, 19:07
Владимир Хорошев
3900101
Чтобы быть СамоСтоятельным [государством] надо, как минимум, самому стоять. Без посторонней помощи. Грузинский народ никогда в своей истории государство не был. Скорее всего и не будет. Нынешнее образование назвать Государством можно с боооооольшой натяжкой.
28 сентября, 19:29
Erkin Chokiev
1911004
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