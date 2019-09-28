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РИА Новости
Война в Сирии

Сирия потребовала вывода войск США и Турции

18:24 28.09.2019 (обновлено: 03:34 29.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пригород Дамаска Дума. Архивное фото
ООН, 28 сен - РИА Новости. Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
"США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии. Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии... это нарушение международного права и хартии ООН", - сказал Муаллем, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Вчера, 18:39Война в Сирии
Конституционному комитету Сирии нельзя навязывать сроки, заявил Муаллем
Он потребовал немедленного вывода всех иностранных войск с территории страны.
"В противном случае мы имеем право на любые контрмеры в соответствии с международным правом", - заявил министр.
Сирия до и после начала боевых действий
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВалид МуаллемСирия
Популярные комментарии
Давно пора разбомбить захватчиков
28 сентября, 18:35
Алексей Алекс
9632000
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем. ( А У СИРИИ САМОЙ ХВАТИТ СПРАВИТЬСЯ СО СТРАНОЙ КОТОРАЯ ОТКАЖЕТСЯ???? ИЛИ ОПЯТЬ ЗА СПИНОЙ РФ ( РОССИЯ В ПЕРЁД НАЗЫВАЕТСЯ ВТЯНУТЬ В ОЧЕРЕДНОЙ КОНФЛИКТ)
29 сентября, 00:09
Алексей Титов
15000161
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