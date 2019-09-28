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РИА Новости

Пользователи Facebook устроили флешмоб в поддержку телеканала "112.Украина"

18:19 28.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Пользователи социальной сети Facebook участвуют во флешмобе в поддержку украинского телеканала "112.Украина", который лишили лицензии по решению украинского Национального совета по вопросам телерадиовещания.
Нацсовет по вопросам телерадиовещания на заседании в четверг решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". В Нацсовете отметили, что компании нарушили программную концепцию, утвержденную регулятором, ретранслируя телеканал "112.Украина". По словам главного юриста телеканала Василия Сметаны, теперь "112.Украина" будет доступен в кабельных сетях и по спутнику.
Виктор Медведчук
26 сентября, 18:58РИА Новости
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Поклонники телеканала ставят на свои заглавные фото в Facebook картинки в его поддержку.
"Телеканал "112.Украина" не впервые оказывается неудобным для власти… Действия Нацсовета являются незаконными… Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - говорится в комментарии телеканала на решение Нацсовета, опубликованном на сайте "112.Украина".
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал решение регулятора о лишении телеканала "112.Украина" лицензии на цифровое вещание попыткой ограничить свободу слова в стране и ввести цензуру.
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