Пользователи Facebook устроили флешмоб в поддержку телеканала "112.Украина"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Пользователи социальной сети Пользователи социальной сети Facebook участвуют во флешмобе в поддержку украинского телеканала "112.Украина", который лишили лицензии по решению украинского Национального совета по вопросам телерадиовещания.

Нацсовет по вопросам телерадиовещания на заседании в четверг решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". В Нацсовете отметили, что компании нарушили программную концепцию, утвержденную регулятором, ретранслируя телеканал "112.Украина". По словам главного юриста телеканала Василия Сметаны, теперь "112.Украина" будет доступен в кабельных сетях и по спутнику.

Поклонники телеканала ставят на свои заглавные фото в Facebook картинки в его поддержку.

"Телеканал "112.Украина" не впервые оказывается неудобным для власти… Действия Нацсовета являются незаконными… Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - говорится в комментарии телеканала на решение Нацсовета, опубликованном на сайте "112.Украина".