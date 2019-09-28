В США объявили, что в день выхода "Джокера" будут охранять кинотеатры

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В полиции Лос-Анджелеса заявили, что будут патрулировать кинотеатры в день выхода драмы "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, которая выходит в США 4 октября, сообщает The Sun.
"В департаменте полиции знают об общественных проблемах, связанных с фильмом "Джокер". Несмотря на то, что в районе Лос-Анджелеса нет никаких реальных угроз, офицеры Лос-Анджелеса будут патрулировать территорию около кинотеатров, когда они откроются", — прокомментировал представитель ведомства.
Картина Тодда Филлипса вызвала беспокойство некоторых зрителей после того, как многие вспомнили инцидент 2012 года, который произошел в городе Орора (штат Колорадо).
Тогда американец Джеймс Холмс, переодетый в спецназовца, открыл стрельбу по зрителям, которые пришли на фильм "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" Кристофера Нолана.
В тот день Холмс ранил 70 человек и убил 12. За это преступление его приговорили к пожизненному заключению.
В российском прокате фильм должен выйти 3 октября.