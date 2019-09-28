В США объявили, что в день выхода "Джокера" будут охранять кинотеатры

"В департаменте полиции знают об общественных проблемах, связанных с фильмом "Джокер". Несмотря на то, что в районе Лос-Анджелеса нет никаких реальных угроз, офицеры Лос-Анджелеса будут патрулировать территорию около кинотеатров, когда они откроются", — прокомментировал представитель ведомства.