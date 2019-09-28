В Сети появились изображения прототипа нового iPhone

Коробки с телефонами iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 28 сентября 2018

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.

Exclusive: One of the 2020 iPhone prototypes has 6.7-inch display with Face ID and TrueDepth camera system housed in the top bezel. pic.twitter.com/sAJE7J12ty — Ben Geskin (@BenGeskin) 26 сентября 2019 г.

Судя по концепту, смартфон лишится "челки" в верхней части экрана. Камера, датчики освещенности и приближения, динамик, микрофон и точечный проектор будут находиться в тонкой рамке корпуса, обрамляющей дисплей по периметру.

Диагональ экрана составит 6,7 дюйма.

Вениамин Гескин рисует рендеры гаджетов, опираясь на информацию о грядущих новинках IT-рынка, полученную от источников. Дизайнер стал первым, кто показал максимально близкий к оригиналу прототип iPhone X. Он также публиковал в микроблоге эксклюзивные фото макетов iPhone XS.