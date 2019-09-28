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РИА Новости

В Сети появились изображения прототипа нового iPhone

17:51 28.09.2019 (обновлено: 18:47 28.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКоробки с телефонами iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 28 сентября 2018
Коробки с телефонами iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 28 сентября 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.
Судя по концепту, смартфон лишится "челки" в верхней части экрана. Камера, датчики освещенности и приближения, динамик, микрофон и точечный проектор будут находиться в тонкой рамке корпуса, обрамляющей дисплей по периметру.
Диагональ экрана составит 6,7 дюйма.
Вениамин Гескин рисует рендеры гаджетов, опираясь на информацию о грядущих новинках IT-рынка, полученную от источников. Дизайнер стал первым, кто показал максимально близкий к оригиналу прототип iPhone X. Он также публиковал в микроблоге эксклюзивные фото макетов iPhone XS.
В начале сентября Apple представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах — с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами.
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
22 сентября, 23:38РИА Новости
Ритейлеры рассказали о спросе на новые iPhone в России
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