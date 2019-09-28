ВСУ открыли снайперский огонь по окраине Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли снайперский огонь по западной окраине Донецка, поврежден жилой дом, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры за его контролем. Среди них запрет на ведение любого вида огня, диверсии, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

"Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Александровка. В направлении поселка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещенный дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь", - сказал представитель ДНР в СЦКК.