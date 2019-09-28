В Пермском крае скорбят о кончине Марка Захарова

Фотография художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова около здания театра "Ленком" в Москве

ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости. Пермский край, где Марк Захаров работал после окончания ГИТИСа и где дебютировал как режиссер в студенческом театре, скорбит со всей страной в связи с его смертью, сообщает министерство культуры региона.

Руководитель театра Ленком, режиссер, народный артист СССР Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.

По данным министерства культуры Пермского края, в 1955-1958 годах после окончания ГИТИСа Захаров жил в Перми и работал в Пермском драматическом театре, где сыграл, в частности, Гильденстерна и Лаэрта в шекспировском "Гамлете", Капитана Бернардо в комедии Лопе де Вега "Хитроумная влюбленная", Лещева в "Товарищах романтиках" по произведению Марка Соболя.

В ведомстве подчеркнули, что Захаров также сотрудничал с театральным коллективом Пермского государственного университета. "Именно здесь состоялся его режиссерский дебют", - уточняют в минкультуры.

Как отмечают в ведомстве, Захаров всегда с теплотой отзывался о годах, проведенных в Перми, где он начинал свой творческий путь.

"Уход Марка Анатольевича – большое горе и огромная потеря для всей российской культуры. Мы скорбим со всей страной", - говорится в сообщении регионального минкультуры.

Выразил соболезнования и губернатор Пермского края Максим Решетников.