Комик Сасин сообщил, что СК не завел на него дело по заявлению сенатора

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-участник команды КВН "Прима" Антон Сасин сообщил РИА Новости, что Следственный комитет не стал возбуждать против него уголовное дело по заявлению бывшего курского губернатора Александра Михайлова.

Ранее представитель курского управления СК сообщил РИА Новости, что правоохранители проводят проверку по жалобе Михайлова, сейчас сенатора, на снявшего пародию на него юмориста Сасина. В выпуске некто с голосом Михайлова и его манерой речи путешествует по Москве, снимая происходящее на камеру и комментируя происходящее.