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РИА Новости

Комик Сасин сообщил, что СК не завел на него дело по заявлению сенатора

17:27 28.09.2019
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© аккаунт Антона Сасина во ВКонтактеАнтон Сасин
Антон Сасин
© аккаунт Антона Сасина во ВКонтакте
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-участник команды КВН "Прима" Антон Сасин сообщил РИА Новости, что Следственный комитет не стал возбуждать против него уголовное дело по заявлению бывшего курского губернатора Александра Михайлова.
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Ранее представитель курского управления СК сообщил РИА Новости, что правоохранители проводят проверку по жалобе Михайлова, сейчас сенатора, на снявшего пародию на него юмориста Сасина. В выпуске некто с голосом Михайлова и его манерой речи путешествует по Москве, снимая происходящее на камеру и комментируя происходящее.
"Я пришёл и забрал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела... Я не понимаю, в чем там нашли что-то злое", - рассказал комик.
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КВНАлександр Михайлов (губернатор)Следственный комитет РФ
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