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РИА Новости
Культура

Помощница Бочкаревой опровергла сообщения о ее задержании с наркотиками

17:26 28.09.2019
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© Фото : Катерина КачаловаАктриса Наталья Бочкарева
Актриса Наталья Бочкарева
© Фото : Катерина Качалова
Актриса Наталья Бочкарева . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская актриса Наталья Бочкарева второй день находится дома с семьей, сообщения о ее задержании с наркотическим веществами не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости помощница артистки.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Бочкареву якобы задержали в Москве с наркотиками, после чего было возбуждено уголовное дело по 228.1 (незаконный сбыт наркотиков).
"Это все неправда. Мы не понимаем, кто это делает и зачем. Наталья сегодня дома с детьми, мы с ней вот только разговаривали. И вчера то же самое было", - сказала собеседница агентства.
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