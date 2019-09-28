В ЦИК Туниса осудили пребывание в тюрьме кандидата в президенты

Во второй тур президентских выборов в Тунисе, который запланирован на 13 октября, прошли Каис Саид, набравший в первом туре 18,4% голосов, и Набиль Каруи, набравший 15,58%. Каис Саид, профессор конституционного права, баллотируется как независимый кандидат. Бизнесмен Набиль Каруи не смог провести избирательную кампанию, поскольку попал в тюрьму по обвинениям в финансовых махинациях.