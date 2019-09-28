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РИА Новости

В ЦИК Туниса осудили пребывание в тюрьме кандидата в президенты

17:18 28.09.2019
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CC0 / 12019 / Город Тунис, Тунис
Город Тунис, Тунис
CC0 / 12019 /
Город Тунис, Тунис . Архивное фото
КАИР, 28 сен - РИА Новости. Пребывание кандидата в президенты Туниса Набиля Каруи под стражей мешает полноценности выборов, заявил РИА Новости глава высшей независимой избирательной комиссии Туниса Набиль Бафун.
Во второй тур президентских выборов в Тунисе, который запланирован на 13 октября, прошли Каис Саид, набравший в первом туре 18,4% голосов, и Набиль Каруи, набравший 15,58%. Каис Саид, профессор конституционного права, баллотируется как независимый кандидат. Бизнесмен Набиль Каруи не смог провести избирательную кампанию, поскольку попал в тюрьму по обвинениям в финансовых махинациях.
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"Комиссия опасается, что продолжающееся задержание Каруи может скомпрометировать и создать неравные возможности между кандидатами", - сказал Бафун.
По словам собеседника агентства, комиссия неоднократно требовала предоставить Каруи возможность воспользоваться правами кандидата, чтобы "выборы не были постыдными из-за отсутствия равноправия".
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