Актриса из "Счастливы вместе" ответила на слухи о задержании с наркотиками

"Вы знаете, сейчас пошла такая тема, что артисты и другие известные люди, я, кстати, и про Бузову это читала, что они что-то там как-то. И приписывают это всем. Я же тоже читаю новости. И мы вместе с друзьями смеемся над этим, потому что любую эмоцию воспринимают, как будто ты под каким-то допингом", — заключила она.