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РИА Новости

Актриса из "Счастливы вместе" ответила на слухи о задержании с наркотиками

17:18 28.09.2019 (обновлено: 19:11 28.09.2019)
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© Леан-М (2006-2013)Кадр из сериала "Счастливы вместе"
Кадр из сериала Счастливы вместе
© Леан-М (2006-2013)
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли в сериале "Счастливы вместе", прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что ее задержали сотрудники ГИБДД в Москве.
"Пятый канал" сообщил, что артистку остановили из-за подозрительного поведения, в протоколе полицейские указали на "явные признаки наркотического опьянения". По данным СМИ, Бочкарева признала, что у нее с собой в нижнем белье кокаин, и вручила правоохранителям сверток. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в квартире у актрисы прошли обыски, однако ничего подозрительного там не нашли, сообщает телеканал.
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В комментарии "Пятому каналу" Бочкарева назвала эту информацию выдумкой.
"Вы знаете, я дома нахожусь с детьми, у меня все в порядке", — заявила она.
По ее словам, кто-то просто решил "заработать" на этой истории.
"Вы знаете, сейчас пошла такая тема, что артисты и другие известные люди, я, кстати, и про Бузову это читала, что они что-то там как-то. И приписывают это всем. Я же тоже читаю новости. И мы вместе с друзьями смеемся над этим, потому что любую эмоцию воспринимают, как будто ты под каким-то допингом", — заключила она.
Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что в субботу сотрудники ГИБДД задержали Бочкареву с пакетиком кокаина весом 0,69 граммов. Как рассказали в полиции, во время общения со стражами порядка она заметно нервничала, от прохождения медицинского освидетельствования актриса отказалась.
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Наталья БочкареваШоу-бизнесМосква
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