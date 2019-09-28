В Москве пенсионеру удалили огромную опухоль, которую он лечил у гомеопата

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Врачи клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева удалили 71-летнему пациенту опухоль кожи головы диаметром 11 сантиметров, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
Пенсионера госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. На операцию медики решились после проведения компьютерной томографии: исследование указало на рост опухоли в полость черепа со сдавливанием мозга и деструкцией теменной кости.
Выяснилось, что пациенту диагностировали рак еще в 2010 году. Опухоль удалили, однако затем произошел рецидив.
Мужчина прошел несколько курсов химиотерапии, после чего обратился к гомеопату и наблюдался у него два года. Когда опухоль достигла угрожающих размеров, он обратился в клинику. Образование удалось полностью удалить без неврологических изменений со стороны мозга.