Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Фотография художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова около здания театра в Москве

Фотография художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова около здания театра в Москве

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Прощание с Марком Захаровым состоится 1 октября в театре "Ленком", сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

"Мы прощаемся с Марком Анатольевичем во вторник, 1 октября. Прощание начнется в 10 утра. Все будет происходить на основной сцене театра "Ленком". А в 2 часа мы отправляемся на Новодевичье кладбище, где он будет похоронен рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого", — сказал он.

Выдающийся российский режиссер и руководитель "Ленкома" Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября в возрасте 85 лет. Причиной смерти стало повторное воспаление легких.

Коллеги запомнили его как человека, который создал уникальную труппу и посвятил свою жизнь театру.

"Его спектакли могли быть драмой, трагедией, но в них всегда было человеческое тепло и надежда", — сказал гендиректор Большого театра Владимир Урин РИА Новости.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной режиссера и в скором времени направит телеграмму в адрес его родных и близких. Свои соболезнования выразил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что Захаров олицетворял собой успех русского театра, его искусство было мудрым, искренним и пронзительным.