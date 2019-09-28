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РИА Новости

При взрыве на западе Пакистана погиб влиятельный политик

16:48 28.09.2019 (обновлено: 16:49 28.09.2019)
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© AP Photo / Arshad ButtМашина скорой помощи и военные в Пакистане
Машина скорой помощи и военные в Пакистане
© AP Photo / Arshad Butt
Машина скорой помощи и военные в Пакистане. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. По меньшей мере три человека, в том числе ребенок, погибли, еще десять пострадали при взрыве в пакистанской провинции Белуджистан у границы с Афганистаном, сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, сработала самодельная бомба, установленная на припаркованном у дороги мотоцикле. Взрыв выбил окна соседних зданий.
В результате взрыва погиб один из лидеров влиятельной в Белуджистане партии "Джамиат улема-е-ислам" Маулана Ханиф. Он скончался по дороге в больницу. Полиция предполагает, что именно он был целью нападения.
В Афганистане в субботу прошли президентские выборы. В четверг МИД Пакистана сообщил, что страна частично закроет пограничные переходы на с Афганистаном на время проведения там президентских выборов для усиления безопасности.
Карета скорой помощи в Пакистане
16 августа, 14:00РИА Новости
На западе Пакистана прогремел взрыв в мечети
Голосование проходило на фоне напряженной обстановки в Афганистане после прерванных переговоров между радикальным движением "Талибан" и США о мире в стране и угроз талибов сорвать выборы. Примерно за две недели до выборов в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за атаки, по данным СМИ, взяли на себя талибы. Ранее сообщалось, что в день выборов президента в ряде афганских провинций произошли взрывы и ракетные обстрелы, в результате которых погибли и пострадали мирные граждане.
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