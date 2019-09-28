Полиция в Гонконге применила водометы для разгона протестующих

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Полиция Гонконга разгоняет протестующих в районе Адмиралтейство с помощью водометных машин, сообщает телерадиокорпорация Полиция Гонконга разгоняет протестующих в районе Адмиралтейство с помощью водометных машин, сообщает телерадиокорпорация RTHK

В субботу жители Гонконга вышли на улицы в память о "революции зонтиков" 2014 года. Она началась в этот же день ровно пять лет назад. Тогда протестующие требовали предоставления подлинного всеобщего избирательного права. Свое название революция зонтиков получила из-за того, что демонстранты использовали именно зонты, чтобы защищать себя от слезоточивого газа, применяемого полицией.

"На Харкорт-роуд в Адмиралтействе сейчас по-прежнему остается большая группа людей в черной одежде, люди оккупировали улицу, полиция пустила в ход водометы, чтобы разогнать демонстрантов", - говорится в сообщении телерадиокорпорации.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.