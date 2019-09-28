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РИА Новости

Полиция в Гонконге применила водометы для разгона протестующих

16:45 28.09.2019
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© REUTERS / Jorge SilvaАкция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге, Китай
Акция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге, Китай
© REUTERS / Jorge Silva
Акция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге, Китай. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Полиция Гонконга разгоняет протестующих в районе Адмиралтейство с помощью водометных машин, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
В субботу жители Гонконга вышли на улицы в память о "революции зонтиков" 2014 года. Она началась в этот же день ровно пять лет назад. Тогда протестующие требовали предоставления подлинного всеобщего избирательного права. Свое название революция зонтиков получила из-за того, что демонстранты использовали именно зонты, чтобы защищать себя от слезоточивого газа, применяемого полицией.
"На Харкорт-роуд в Адмиралтействе сейчас по-прежнему остается большая группа людей в черной одежде, люди оккупировали улицу, полиция пустила в ход водометы, чтобы разогнать демонстрантов", - говорится в сообщении телерадиокорпорации.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
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Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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