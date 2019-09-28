Медведчук прокомментировал отставку Волкера

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Об отставке Волкера ранее сообщил CNN, официально эта информация не подтверждена.

По мнению политика, к отставке Волкера привели его "архинепрофессионализм и откровенное вредительство". Уход спецпредставителя с должности говорит о том, что Волкер провалил переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как отметил Медведчук, Волкер, должен был придерживаться нейтралитета, чтобы организовать переговоры и найти компромиссы по Донбассу. Однако вместо этого, по мнению Медведчука, он поддержал антироссийскую позицию экс-президента Украины Петра Порошенко и позволил себе крайне радикальные высказывания в адрес России, ДНР и ЛНР, чем навредил минскому процессу и российско-американским отношениям.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.