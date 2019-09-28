Медведчук прокомментировал отставку Волкера

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Об отставке Волкера ранее сообщил CNN, официально эта информация не подтверждена.
По мнению политика, к отставке Волкера привели его "архинепрофессионализм и откровенное вредительство". Уход спецпредставителя с должности говорит о том, что Волкер провалил переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Как отметил Медведчук, Волкер, должен был придерживаться нейтралитета, чтобы организовать переговоры и найти компромиссы по Донбассу. Однако вместо этого, по мнению Медведчука, он поддержал антироссийскую позицию экс-президента Украины Петра Порошенко и позволил себе крайне радикальные высказывания в адрес России, ДНР и ЛНР, чем навредил минскому процессу и российско-американским отношениям.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.