В Татарстане запустили телепроект "Татарский с Дмитрием Петровым"

КАЗАНЬ, 28 сен - РИА Новости. Телевизионный проект "Татарский с Дмитрием Петровым" стартовал на телеканале "Татарстан 24" - вместе с известным полиглотом участники проекта попытаются выучить язык Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля за 24 урока, сообщил РИА Новости автор и продюсер проекта, руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин.

"Я родился в Казани, но до сих пор как-то не было случая, чтобы почувствовал татарский язык, по крайней мере с теми преподавателями, которые были. Тогда я подумал: может быть, нам выйти за рамки этой системы и посмотреть на татарский глазами людей, которые снаружи могли бы его изучить и преподнести его нам уже со своей точки зрения", - сказал Хайруллин, говоря об идее создания проекта.

В качестве такого эксперта и преподавателя был приглашён известный российский полиглот Дмитрий Петров, который знает более 40 языков, учит языкам звезд на телеканале "Культура" и может, по словам Хайруллина, "разложить язык на атомы, чтобы понять его структуру, матрицу". Он уже освоил татарский по своей методике и готов научить татарскому других, показать, что это очень простой, комфортный, удобный и красивый бесконечными отсылками к мировым культуре и религии язык.

По информации Хайруллина, на телеканале "Татарстан 24" будет ежедневно с понедельника по пятницу выходить по одной серии курса "Татарский с Дмитрием Петровым" (с повтором), в субботу планируется повтор всех программ, вышедших в эфир за неделю. Всего в проекте 24 выпуска по 20 минут. Также курс будет доступен на YouTube-канале, который был создан специально для этого и получил название "Татарский с полиглотом Петровым". Кроме того, проект покажут телеканалы "ТНВ" ("Татарстан – Новый век") и "ТНВ Планета".

Руководитель пресс-службы президента Татарстана отметил, что проект рассчитан на всех, кому интересен татарский язык – и тем, для кого он является родным, и тем, кто только планирует начать знакомство с татарским, как в самой республике, так и за ее пределами, например, представителям татарской диаспоры за рубежом.