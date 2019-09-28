В Германии французского "человека-паука" задержали за восхождение на здание

Ален Робер, задержан немецкой полицией после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне. 28 сентября 2019

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Полиция в Германии задержала знаменитого французского "человека-паука" Алена Робера после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне, сообщает издание Полиция в Германии задержала знаменитого французского "человека-паука" Алена Робера после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне, сообщает издание Spiegel

По данным издания, 57-летний альпинист покорил высотное здание Skyper в банковском квартале города. Полиция задержала Робера после того, как ему удалось успешно покорить 153-метровую высоту за 20 минут и спуститься на землю. Стражи правопорядка доставили француза в полицейский участок. Полиция может предъявить ему обвинения в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении в жилище.

В январе Робера, который прославился тем, что без страховки и снаряжения залезает на небоскребы в разных странах мира, задержала полиция Филиппин, тогда он забрался на высотку GT International Tower в городе Макати, восхождение продлилось около полутора часов. В октябре 2018 года Робер забрался на 230-метровое здание Salesforce Tower в лондонском Сити.