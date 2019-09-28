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РИА Новости

В Германии французского "человека-паука" задержали за восхождение на здание

16:21 28.09.2019
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© REUTERS / Ralph OrlowskiАлен Робер, задержан немецкой полицией после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне. 28 сентября 2019
Ален Робер, задержан немецкой полицией после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне. 28 сентября 2019
© REUTERS / Ralph Orlowski
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Полиция в Германии задержала знаменитого французского "человека-паука" Алена Робера после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне, сообщает издание Spiegel.
По данным издания, 57-летний альпинист покорил высотное здание Skyper в банковском квартале города. Полиция задержала Робера после того, как ему удалось успешно покорить 153-метровую высоту за 20 минут и спуститься на землю. Стражи правопорядка доставили француза в полицейский участок. Полиция может предъявить ему обвинения в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении в жилище.
Французский скалолаз Ален Робер. Архивное фото
26 октября 2018, 23:41РИА Новости
В Британии французского "человека-паука" приговорили к тюрьме
В январе Робера, который прославился тем, что без страховки и снаряжения залезает на небоскребы в разных странах мира, задержала полиция Филиппин, тогда он забрался на высотку GT International Tower в городе Макати, восхождение продлилось около полутора часов. В октябре 2018 года Робер забрался на 230-метровое здание Salesforce Tower в лондонском Сити.
Восхождениями на высотные постройки по всему миру Робер занимается с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на различные объекты, среди которых самое высокое здание в мире - дубайская башня "Бурдж-Халифа".
Ален Робер поднимается на Башню Агбар в Барселоне. 25 ноября 2016
25 ноября 2016, 17:08РИА Новости
"Человек-паук" Ален Робер поднялся на Башню Агбар в БарселонеСвое восхождение француз совершил без страховки. Ален Робер уже третий раз покоряет Башню Агбар - он уже забирался на одно из самых знаменитых зданий каталонской столицы в 2006 и 2007 годах.
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Ален Робер ("Человек-паук")ФранцияГерманияВ мире
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