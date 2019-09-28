Российские подписчики атаковали страницу Арнольда Шварценеггера

"С днем ​​рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал", — поздравил сына с днем рождения Шварценеггер.