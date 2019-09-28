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РИА Новости

В Гонконге демонстранты бросили коктейли Молотова в здание правительства

16:13 28.09.2019 (обновлено: 18:07 28.09.2019)
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© REUTERS / Jorge SilvaДемонстранты во время митинга у здания правительственного комплекса, Китай. 28 сентября 2019
Демонстранты во время митинга у здания правительственного комплекса, Китай. 28 сентября 2019
© REUTERS / Jorge Silva
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Гонконге протестующие бросили коктейли Молотова в здание правительственного комплекса. Об этом сообщила полиция специального административного района.
"Радикальные протестующие бросали коктейли Молотова в здание правительственного комплекса, создавая серьезную угрозу безопасности всех, включая полицейских на месте", — говорится в аккаунте полиции в твиттере.
В субботу жители Гонконга вышли на улицы в память о "революции зонтиков" 2014 года. Она началась в этот же день ровно пять лет назад. Тогда протестующие требовали предоставления подлинного всеобщего избирательного права. Свое название "революция зонтиков" получила из-за того, что демонстранты использовали зонты, чтобы защищать себя от применяемого полицией слезоточивого газа.
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Причиной продолжительных протестов в Гонконге стал законопроект об экстрадиции. В начале сентября власти приняли решение отозвать документ, который привел к массовым беспорядкам. Сообщалось, что все необходимые процедуры проведут в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. После трехмесячного хаоса власти пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие, в свою очередь, остались недовольны и по-прежнему призывают выполнить "все пять требований — ни одним меньше". Они настаивают на прекращении использования термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня. Кроме того, демонстранты требуют освободить всех арестованных ранее участников протестов, провести независимое расследование действий полиции во время акций 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием по работе правоохранительных органов во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как того требуют демонстранты.
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