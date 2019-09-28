Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T16:36Z
https://ria.ru/20190928/1559236311.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153083/43/1530834320_0:0:3501:1969_1036x0_80_0_0_a7ed27e45f1186a97b821969fa6c4901.jpg
РИА Новости

В Афганистане официально завершилось голосование на президентских выборах

16:06 28.09.2019 (обновлено: 16:36 28.09.2019)
1178
© AFP 2019 / Noorullah ShirzadaАфганские мужчины регистрируются для участия в выборах
Афганские мужчины регистрируются для участия в выборах
© AFP 2019 / Noorullah Shirzada
Афганские мужчины регистрируются для участия в выборах. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 сен – РИА Новости. Голосование на президентских выборах в Афганистане официально завершилось, открытыми остаются отдельные участки, где люди ждут возможности проголосовать, заявила на пресс-конференции глава Независимой избирательной комиссии Хава Алам Нуристани, слова которой приводит местное телевидение.
"Процесс голосования завершен, за исключением центров, где люди все еще ждут", - сказала она.
Женщина после голосования на одном из избирательных участков в Кабуле
Вчера, 12:31РИА Новости
Избирком Афганистана потерял связь с 870 участками на выборах президента
Голосование должно было проводиться с 7 до 15 часов (5.30 – 13.30 мск), но его продлили до 17.00 (15.30 мск).
Около 9,6 миллиона граждан Афганистана зарегистрировались для голосования за одного из 15 кандидатов. При этом афганский телеканал Tolo News около 16.40 сообщал, что проголосовали менее 2 миллионов человек (около 20%).
СМИ днем сообщали о проблемах при голосовании: избирательная комиссия Афганистана потеряла связь с 870 из 5373 избирательных участков, а 1331 участок остается закрытым. Однако, подводя итоги голосования, Нуристани заявила, что 98% избирательных центров были открыты.
Избирательная комиссия отмечала, что при подсчете результатов голосования будут засчитаны только биометрически подтвержденные голоса, но проблемы, по данным Tolo News, возникали и с биометрическими системами. О подобных проблемах сообщал и Фонд транспарентных выборов Афганистана, следивший за ходом голосования.
В то же время Нуристани, объявляя о завершении голосования, сообщила, что 98,9% избирательных участков использовали биометрическую систему, на 96% участков были необходимые для выборов материалы.
Выборы проходили при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать процесс. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".
Предыдущие президентские выборы состоялись в 2014 году. Победу тогда одержал Ашраф Гани, его прямым конкурентом был нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла, который выиграл первый тур, но не получил абсолютного большинства, а во втором туре проиграл. Оба они сейчас снова участвуют в гонке и считаются фаворитами.
Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Предварительные результаты объявят 19 октября, а окончательные – 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, пройдет второй тур, который предварительно назначен на 23 ноября.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Вчера, 08:37РИА Новости
Президент Афганистана проголосовал на выборах
110010
Обсудить 0
АфганистанВ мире
Рекомендуем
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
РИА
Новости
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья
Министр иностранных дел Кубы прокомментировал новые санкции США
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Делегация США покинула зал ГА ООН во время речи вице-президента Венесуэлы
Спорные острова Токто (Такэсима в японском варианте), управляемые Южной Кореей
Сеул заявил протест из-за островов Токто, названных японской территорией
Лента
новостей
Президент Франции Жак Ширак. 2007 год
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана проголосовал на выборах
Женщина после голосования на одном из избирательных участков в Кабуле
Избирком Афганистана потерял связь с 870 участками на выборах президента
Пригород Дамаска Дума
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал "обманом" попытки демократов организовать импичмент
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
Королевская башня Эр-Рияда
Власти Саудовской Аравии хотят организовать прямое авиасообщение с Россией
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал призыв депутатов бундестага снять санкции с России
Машина скорой помощи и военные в Пакистане
При взрыве на западе Пакистана погиб влиятельный политик
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Украинский эксперт высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
02:57СМИ: разведка США перед скандалом с Трампом изменила порядок подачи жалоб
Лента новостейМолния