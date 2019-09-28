В Афганистане официально завершилось голосование на президентских выборах

ТЕГЕРАН, 28 сен – РИА Новости. Голосование на президентских выборах в Афганистане официально завершилось, открытыми остаются отдельные участки, где люди ждут возможности проголосовать, заявила на пресс-конференции глава Независимой избирательной комиссии Хава Алам Нуристани, слова которой приводит местное телевидение.

"Процесс голосования завершен, за исключением центров, где люди все еще ждут", - сказала она.

Голосование должно было проводиться с 7 до 15 часов (5.30 – 13.30 мск), но его продлили до 17.00 (15.30 мск).

Около 9,6 миллиона граждан Афганистана зарегистрировались для голосования за одного из 15 кандидатов. При этом афганский телеканал Tolo News около 16.40 сообщал, что проголосовали менее 2 миллионов человек (около 20%).

СМИ днем сообщали о проблемах при голосовании: избирательная комиссия Афганистана потеряла связь с 870 из 5373 избирательных участков, а 1331 участок остается закрытым. Однако, подводя итоги голосования, Нуристани заявила, что 98% избирательных центров были открыты.

Избирательная комиссия отмечала, что при подсчете результатов голосования будут засчитаны только биометрически подтвержденные голоса, но проблемы, по данным Tolo News, возникали и с биометрическими системами. О подобных проблемах сообщал и Фонд транспарентных выборов Афганистана, следивший за ходом голосования.

В то же время Нуристани, объявляя о завершении голосования, сообщила, что 98,9% избирательных участков использовали биометрическую систему, на 96% участков были необходимые для выборов материалы.

Выборы проходили при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать процесс. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".

Предыдущие президентские выборы состоялись в 2014 году. Победу тогда одержал Ашраф Гани, его прямым конкурентом был нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла, который выиграл первый тур, но не получил абсолютного большинства, а во втором туре проиграл. Оба они сейчас снова участвуют в гонке и считаются фаворитами.